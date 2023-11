Często zdarza nam się patrzeć z zazdrością na makijaże gwiazd. Główne powody, to oczywiście ich trwałość i wyrazistość. Doskonale wiemy, że znalezienie produktów, które zagwarantują nam taki makijaż, a do tego będą w korzystnej cenie, to nie lada wyczyn!

Idealny podkład to ten, który będzie niczym druga skóra - niewidoczny i nieskazitelny przez cały dzień. Nie zostawi śladów na ubraniach ani na telefonie. Z kolei perfekcyjna pomadka to ta, której nie będzie ubywać po każdym łyku wody, czy kęsie podczas lunchu. Nie ma nic gorszego niż rozmazująca się szminka, którą musimy cały czas kontrolować. Wyraźny odcień na ustach jest niezwykle istotny! Dodaje nam sexapilu i pewności siebie. Jeżeli szukasz pomadki i podkładu, które wytrzymają cały dzień i noc, to mamy coś dla Ciebie! Przygotowałyśmy test produktów marki AVON z nowej linii POWER STAY.

LINIA POWER STAY

Zosia

POWER STAY posiada szeroką gamę podkładów, bo aż 15 odcieni oraz pomadki w 10 soczystych kolorach. Co najlepsze, aż 8 na 10 kobiet potwierdza ich trwałość nawet od świtu do zmierzchu! Te produkty z pewnością są odpowiedzią na potrzeby kobiet, które chcą mieć trwały i niezawodny makijaż. Aż zapomnisz, że go nosisz! Koniec z poprawkami!

Od lat testuję kosmetyki, sprawia mi to wielką frajdę! Tym razem pomadkę i podkład sprawdziłam w codziennych sytuacjach. Każda z nas zna przecież ślady podkładu odbite na telefonie, czy pomarańczowe ślady na ubraniach... Czy produkty linii Power Stay przeszły moje testy pomyślnie? Zapraszam do oglądania. – mówi wizażystka Zosia Gil – Wąsowicz.

Zobacz, jak podkłady i szminki z linii POWER STAY wypadły w naszych testach!

