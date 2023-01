Maja Hyży jest w ciąży? Tuż przed Sylwestrem zrobiła test. "Zapaliła się czerwona lampeczka"

Jedną z największych gwiazd tegorocznego "Sylwestra Marzeń" TVP miała być Melanie C, którą widzowie mogą kojarzyć przede wszystkim ze znanego girls bandu Spice Girls. Wokalistka, która szczyt popularności osiągnęła w latach 90., przyjęła zaproszenie Telewizji Polskiej. W wyniku burzy w mediach artystka jednak swój występ odwołała. Stacja opublikowała komentarz, w którym nie ukrywała zdziwienia postawą piosenkarki. Według ustaleń dziennikarzy Melanie C może ponieść poważne konsekwencje finansowe za złamanie umowy. Melanie C słono zapłaci za odwołanie występu w TVP? "Wiedziała, gdzie będzie występować" Zaledwie kilka dni przed imprezą Melanie C odwołała swój występ na "Sylwestrze Marzeń" TVP . Wokalistka poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem Instagrama. Niewykluczone, że to efekt licznych komentarzy, które pojawiły się na jej profilu. Internauci apelowali, by piosenkarka nie współpracowała z Telewizją Polską ze względu na stosunek stacji do społeczności LGBT. Zobacz także: Sylwester Polsatu 2022/2023: Michael Patrick Kelly zagraniczną gwiazdą koncertu. Fani: " Strzał w 10." Po medialnej burzy TVP wydało oświadczenie w sprawie odwołania występu przez Melanie C . Działacze stacji nie ukrywają, że są zaskoczeni decyzją gwiazdy. Dziennikarzom serwisu Plejada.pl udało się ustalić, jakie konsekwencje mogą spotkać wokalistkę. Osoba związana z Telewizją Polską zdradziła, że kara za zerwanie umowy może wynosić nawet 100 tys. złotych. - TVP miała podpisane umowy z Mel C, wszystko dopięte było na ostatni guzik. Jak przy każdej takiej umowie, tutaj też określona była wysokość kary za zerwanie współpracy. Zazwyczaj to wysoka kwota rzędu 100 tys. zł, w tym wypadku jest ona przeliczona na funty. Sam udział brytyjskiej gwiazdy w "Sylwestrze marzeń" mógł...