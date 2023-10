Tuż po koloryzacji nasze włosy są zdrowe, błyszczące i zachwycają głębią koloru. Z czasem jednak pigment się wypłukuje, a fryzura staje się matowa. Czy jedynym ratunkiem jest kolejne farbowanie u fryzjera? Nie, jeśli do codziennej pielęgnacji będziemy używać kosmetyków stworzonych po to, by chronić kolor. Produkty Marc Anthony True Professional® pomogą utrzymać efekt farbowania na dłużej.

Reklama

Nasza redaktorka Monika Maszkiewicz przeprowadziła test produktów Marc Anthony na czerwonym dywanie. Przyjrzała się metamorfozom gwiazd – Miley Cyrus i Karlie Kloss, które z brunetek stały się fantastycznymi blondynkami. „Jaki jest sekret hollywoodzkiego blondu?” – spytała. Bo przecież każda z nas wie, że radykalna zmiana koloru, to nie jest tylko pojedyncza wizyta u fryzjera. Tu kluczem do sukcesu jest odpowiednia pielęgnacja, która na długo zatrzyma wymarzony odcień na włosach.

ECS

Linią kosmetyków Marc Anthony przeznaczoną do włosów farbowanych jest Complete Color Care. Seria została stworzona z myślą o każdym odcieniu, by kolor pozostawał intensywny, a włosy zdrowe i promiennie. Śmiało po te kosmetyki może sięgnąć zarówno platynowa blondynka, jak i ruda czy zdecydowana brunetka. Każdy kolor będzie chroniony, gdyż produkty Complete Color Care działają na trzy sposoby:

Po pierwsze - zamykają i uszczelniają uszkodzone przez koloryzację łuski włosów, przez co skutecznie zapobiegają blaknięciu, przesuszeniu i łamliwości włosów. Zarówno szampon, jak i odżywka Complete Color Care zawierają uwodorniony olej rycynowy i kopolimery – składniki, które w widoczny sposób naprawiają strukturę uszkodzonych kosmyków.

Po drugie – kosmetyki Complete Color Care intensyfikują połysk. Zawarty w ich formułach kamień księżycowy zapewnia włosom jedwabiste i gładsze wykończenie, aby odbijały promienie światła i by włosy wyglądały na jeszcze zdrowsze.

Po trzecie – szampon, odżywka i kuracje linii Complete Color Care idealnie chronią włosy przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, szczególnie przed promieniami słonecznymi. Tu świetnie sobie radzą takie składniki jak komosa ryżowa i Escalol HP.

Wszystkie kosmetyki Marc Anthony z linii Complete Color Care zawierają składniki, które skutecznie dbają o farbowane włosy. Natomiast, co niezwykle ważnie, nie zawierają siarczanów, SLS, parabenów i ftalanów.

Przyjrzyjmy się bliżej produktom Marc Anthony do włosów farbowanych – Complete Color Care:

Na początek produkty dla włosów blond i jasnych pasemek – szampon i odżywka Purple Shampoo + Purple Conditioner for Blondes & Highlights. Oba te produkty spełniają wszystkie funkcje chroniące kolor i odbudowujące strukturę włosów, a jeszcze dodatkowo zawierają w swoim składzie fioletowe pigmenty, które neutralizują miedziane tony, dzięki czemu pięknie uwydatniają chłodne odcienie blond.

ECS

Wśród kosmetyków przeznaczonych do wszystkich kolorów warto zwrócić uwagę szczególnie na dwa innowacyjne produkty:



Instant Color Sealer. Jest to ulubiony balsam naszej redaktorki, przeznaczony do ochrony koloru. Można go stosować raz, dwa, a w razie potrzeby nawet trzy razy w tygodniu. Idealnie scala łuski włosów, sprawiając, że kolor z nich nie ucieka, a włosy są gładkie i błyszczące.

ECS

Nourishing Treatment. Jest to odżywcza maska do włosów farbowanych z dużą ilością substancji nawilżających. Ten produkt nie tylko doskonale odżywia i poprawia stan fryzury, ale świetnie chroni włosy farbowane przed wysoką temperaturą, szkodliwym działaniem promieni słonecznych i wilgoci, jest więc idealny na lato.

ECS

Obejrzyj film i zobacz, jak łatwo i skutecznie używać kosmetyków Marc Anthony, zapewniając sobie najlepszy efekt. Monika pokazuje wszystko krok po kroku. „Nowa linia od Marc Anthony to idealny zestaw, który sprawi, że wasze włosy ożyją, a wy będziecie się cieszyć ich pięknym kolorem przez długi czas!” – podsumowała nasza redaktorka.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Marc Anthony