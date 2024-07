Uwielbiany przez miliony kobiet w naszym kraju Niemiec włoskiego pochodzenia mieszkający w Polsce, czyli Stefano Terrazzino postanowił zająć się kolejną aktywnością. Warto przypomnieć, że do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć go jako tancerza, aktora a nawet piosenkarza. Boski Stefano tym razem zamierza stanąć na deskach teatru.



Wszystko dzięki Januszowi Józefowiczowi. To on zauważył potencjał Terrazzino i obsadził go w roli Rufolfa Valentino w swoim najnowszym spektaklu o Poli Negri. Podobno sprzątnął tę rolę sprzed nosa swojemu koledze po fachu Janowi Klimentowi. Najważniejsze jednak, że udziałem Stefano jest zachwycona odtwórczyni głównej roli Natasza Urbańska. Chyba się nie ma czemu dziwić...



