TeleKamery 2023 za nami. Największymi gwiazdami rozdania nagród z pewnością byli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, który do swojej partnerki dołączył na sam koniec imprezy. Prezenterzy "Pytania na śniadanie" pokonali konkurencję, nie mogli więc ukryć swojego wzruszenia i radości:

Na galę TeleKamer 2023 Katarzyna Cichopek, ku zaskoczeniu wszystkich, przyszła sama. Sama również odebrała statuetkę w kategorii "Prezenter roku", mimo że została nagrodzona wraz z Maciejem. Nieobecność Kurzajewskiego tłumaczyła innym eventem, na którym dziennikarz musiał się pojawić. Gwiazda miała jednak nadzieję, że uda mu się dotrzeć na imprezę na sam koniec i... tak się stało:

Dziękuję w imieniu swoim, Maciej ma cztery na koncie i pewnie myślał, że to koniec. Jest fantastycznym gospodarzem, dziś też jest gospodarzem, na innym evencie. Mam nadzieję, że później będzie mógł do nas dołączyć - mówiła ze sceny gwiazda.

Maciej Kurzajewski pojawił się na TeleKamerach w ostatniej chwili i mógł odebrać swoją nagrodę, co bardzo ucieszyło nie tylko widzów, ale przede wszystkim samą Kasię.

Tuż po gali Kurzajewski i Cichopek nagrali InstaStories, w którym opowiedzieli o swoich wrażeniach. Byli szczęśliwi i wzruszeni wyróżnieniem przez kapitułę:

Ależ to jest niesamowity wieczór. Była nieprawdopodobna konkurencja w naszej kategorii, ale to my mamy TeleKamerę! Trudno w to uwierzyć, a z drugiej strony jest to największa radość, jaką można sobie wyobrazić. Chociaż ja sobie nie wyobrażałem - mówił Kurzajewski.