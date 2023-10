Za nami ostatni odcinek 20. sezonu programu "Nasz nowy dom", a zarazem ostatni z udziałem Katarzyny Dowbor. Dotychczasowa gospodyni show, decyzją szefostwa, pożegnała się z posadą, a na jej miejsce zatrudniono Elżbietę Romanowską, która już pracuje na planie. Fanom formatu trudno się z tym pogodzić, czemu upust dają w sieci. Po ostatnim odcinku z udziałem Katarzyny Dowbor, w sieci zawrzało. Internauci nie ukrywają, że nie wyobrażają sobie tego programu bez dotychczasowej prowadzącej...

"Nasz nowy dom": Widzowie domagają się powrotu Katarzyny Dowbor: "Bez pani Kasi to nie to samo"

Katarzyna Dowbor prowadziła "Nasz nowy dom" przez dekadę, kręcąc z ekipą 20 sezonów programu, po czym, niespodziewanie, zakończono z nią współpracę. Decyzja nowego dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka, bardzo nie spodobała się widzom, którzy nie wyobrażają sobie nikogo innego w roli prowadzącej "Nasz nowy dom".

Teraz z kolei nowy wpis, jaki ukazał się na Instagramie "Naszego nowego domu" zaraz po emisji osatatniego odcinka z Katarzyną Dowbor, zamiast stonować emocje, jeszcze bardziej je podkręcił:

- Coś się kończy, coś się zaczyna. Historyczny, 20. sezon "Naszego nowego domu" za nami. Znowu wspólnie udało się nam pomóc najbardziej potrzebującym i zmniejszyć sumę ludzkiego cierpienia. Bez was by się nie udało. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w nowym sezonie już z nową prowadzącą, ale wciąż z tym samym celem - żeby pomagać. Bo o to w sumie chodzi, prawda? - czytamy na oficjalnym instagramowym profilu programu "Nasz nowy dom".

Notkę uzupełniono zdjęciem nowej gospodyni, Elżbiety Romanowskiej, wykonanym podczas jej pierwszego dnia na planie show. Zdaniem fanów, ta zmiana kadrowa jest kompletnie nietrafiona, ponieważ trudno będzie zastąpić Katarzynę Dowbor, która cieszy się ogromną sympatią publiczności, zwłaszcza że w programie dała się poznać z nieco bardziej prywatnej strony, jako osoba niezwykle ciepła, pełna empatii i sympatyczna. Internauci rozpętali w sekcji komentarzy prawdziwą burzę, zapowiadając, że nadchodzącej edycji już nie obejrzą:

- Bardzo słabo z waszej strony, ja podziękuję - Dla mnie to był już ostatni odcinek tego programu więcej nie mam zamiaru oglądać - Super się oglądało. Niestety, dzisiaj był ostatni dzień. Bez pani Kasi to nie to samo - Nikt nas, widzów, nie pytał o zdanie, czy chcemy tej zmiany - grzmieli

Wielu komentujących podkreśla, że darzy dużą sympatią Elżbietę Romanowską, ale w ich opinii to program Katarzyny Dowbor i nikt jej nie dorówna. Precyzują, że nie mają pretensji do aktorki, a raczej do osób, które zdecydowały się na tak odważne zmiany.

Przypomnijmy, że sama Elżbieta Romanowska zaznaczała, że bardzo szanuje Katarzynę Dowbor oraz to, czego dokonała w programie w ciągu minionej dekady. Dopowiedziała też, że tym bardziej nie zamierza kopiować wypracowanego przez nią stylu prowadzenia programu, tylko postara się stworzyć swój własny. Pytana, czy z jej ust też będzie padać słynna kwestia: "Wyremontujemy wasz dom", zapowiedziała tajemniczo, że wszystkiego widzowie dowiedzą się jesienią. To wtedy ruszy 21. sezon programu, do którego zdjęcia właśnie się zaczęły.

A co wy na to? Zamierzacie dać szansę nowej gospodyni i dalej oglądać "Nasz nowy dom"?

