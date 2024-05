Ostatnio media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci jednej z uczestniczek programu "Nasz Nowy Dom". Pani Anna odeszła po długiej chorobie, a jej 14-letnia wnuczka Gabrysia została sama. To już kolejna tragedia w życiu tak młodej dziewczyny. Katarzyna Dowbor opublikowała poruszający wpis i dała do zrozumienia, że doskonale pamięta historię Gabrysi. Piękny gest wsparcia...

Reklama

Tak Katarzyna Dowbor zareagowała na śmierć uczestniczki "Nasz Nowy Dom"

O śmierci pani Anny Malinowskiej poinformował serwis dzienniklodzi.pl. Kobieta zmarła 20 maja z powodu raka jelita grubego, a jej wnuczka została sama. Obie kobiety wzięły udział w programie "Nasz Nowy Dom" w 2021 roku. To w łódzkiej dzielnicy Bałuty odwiedziła ich Katarzyna Dowbor, która wtedy była prowadzącą program "Nasz Nowy Dom". Warunki mieszkaniowe pani Anny i Gabrysi były naprawdę trudne i obie mieszkały w jednym pokoju. Ekipa programu wyremontowała ich dom, ale niestety po trudnych zmaganiach z chorobą nowotworową pani Anna odeszła. Katarzyna Dowbor nie mogła pozostać obojętna...

Dowiedziałam się o śmierci babci Gabrysi, która tak wiele w życiu przeszła. Najpierw śmierć mamy, a teraz swojej ukochanej babci. Gabrysiu, jest mi bardzo, bardzo przykro. Mam nadzieję, że już Cię takie nieszczęścia nie będą spotykały. Przytulam Cię. napisała Katarzyna Dowbor

Instagram @katarzyna_dowbor_official

Reklama

To właśnie Katarzyna Dowbor w programie "Nasz Nowy Dom" poinformowała babcię i jej wnuczkę, że ekipa programu wyremontuje ich dom. To było w 2021 roku. Od tego czasu kobiety mogły mieszkać spokojnie, w komfortowych warunkach aż do momentu, kiedy pani Anna przegrała tę straszną walkę z chorobą nowotworową. Katarzyna Dowbor nie zapomniała o Gabrysi i okazała jej ogromne wsparcie. Piękny i wyjątkowy gest szczególnie w tak trudnej chwili.