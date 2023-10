Katarzyna Dowbor zabrała głos po Telekamerach. Program "Nasz nowy dom" zdobył statuetkę, jednak podczas odbierania jej nie padło ani słowo skierowane w jej stronę. Katarzyna Dowbor musiała pożegnać się z programem oraz stacją Polsat, decyzją Edwarda Miszczaka. Bardzo mocno to przeżyła, w końcu to projekt, któremu poświęciła ostatnich 10 lat życia. Widzowie byli oburzeni tym co usłyszeli podczas Telekamer. Po kilku dniach głos zabrała sama Katarzyna Dowbor:

Co napisała?

Katarzyna Dowbor pominięta na Telekamerach 2023. Zabrała głos

Wiadomość, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz nowy dom" zaskoczyła fanów. Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. Podczas ostatnich Telekamer "Nasz nowy dom" zdobył statuetkę jednak podczas podziękowań pominięto Katarzynę Dowbor, która była twarzą programu od 10 lat. Była gospodyni show zabrała głos dopiero dzisiaj. Tak Katarzyna Dowbor skomentowała ostatnie Telekamery:

Niestety, nie dano mi szansy osobistego podziękowania Wam podczas gali, dlatego robię to poprzez media społecznościowe. Dla całej załogi, która przy tym projekcie pracowała przez ostatnich 10 lat to ogromne docenienie ich pracy w bardzo trudnych warunkach. Jesteście Wielcy! ????????????

Na początku była prowadząca programu "Nasz nowy dom" jednak zwróciła się do widzów:

Kochani! Bardzo, bardzo dziękuję, bo to od Was - naszych widzów - ta Telekamera! Dziękuję za Wasze serca, życzliwość i wierność. Bez Was nie byłoby tej nagrody i tego programu. Jesteście jego siłą. ❤️❤️

Instagram @katarzyna_dowbor_official

Internauci ruszyli ze słowami wsparcia dla Katarzyny Dowbor po tym, jak zabrakło jej na gali Telekamer. Niektórzy dopytywali o fragment "nie dano mi szansy osobistego podziękowania":

- Jak to nie dali szansy?! Nie pozwolili się pokazać czy jak??

- Jak to nie dano szansy... Chyba nie zabroniono przyjść na galę gdzie dodatkowo była Pani nominowana?

Katarzyna Dowbor jednak tego nie skomentowała.

Mat. prasowe

Z kolei podczas pierwszego dnia Sopot SuperHit Festiwalu Maciej Dowbor zwrócił się do Katarzyny Dowbor ze sceny: "Wiesz, że jesteś najlepsza". Do zachowania męża nawiązała także Joanna Koroniewska, która dedykowała jej post z okazji Dnia Matki:

Wracam właśnie późną porą od Mamy z cmentarza i pomyślałam sobie, jak to fajnie, że ja nadal Mamę mam!????❤️Mamo!❤️ Zawsze traktowałaś mnie na równi z Maćkiem a czasem nawet lepiej! ????????????????

Bardzo Ci za to dziękuję! Docierałyśmy się, ale jedno wiem już na pewno- mogę na Ciebie liczyć! Pamiętaj, że Ty na nas też!!

Po czym dodała:

Kochana! Maciek złożył Ci życzenia ze sceny - teraz zrobię to ja!

Pamiętaj- jest MNÓSTWO ludzi, dla których jesteś absolutnie wyjątkowa!!! Nie ma drugiej takiej Kaśki i NIGDY nie będzie ! ❤️❤️

A!! I jeszcze będzie pięknie! Gratuluję Ci ogromnie drugiego miejsca na Telekamerach w kategorii „Prezenter/prowadzący/gospodarz show”.

I oczywiście Telekamer za program! ????????????

To oznacza tylko jedno „IKONIO”- wierni widzowie NIE ZAPOMINAJĄ! Ściskam najmocniej na świecie Mamo! Jesteśmy z Maćkiem z Tobą całym sercem ! I nie tylko My! Wszyscy widzowie !! ????????