Rozdanie TeleKamer co roku przyciąga największe polskie gwiazdy na czerwony dywan. Tym razem całą uwagę skupiła na sobie Katarzyna Cichopek, nominowana w kategorii "Prezenter, prowadzący, gospodarz show" (razem z Maciejem Kurzajewskim). Jak zaprezentowała się aktorka? Zobaczcie zdjęcia z imprezy!

W Warszawie odbyła się 26. edycja rozdania TeleKamer Tele Tygodnia - wciąż najpopularniejszych nagród telewizyjnych w Polsce. Jedną z nominacji w tym roku otrzymali Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski, o czym informowali na swoich social mediach, ciesząc się z tego wyróżnienia.

Podczas rozdania nagród okazało się, że to właśnie oni otrzymują nagrodę! Cichopek i Kurzajewski pokonali m.in. Katarzynę Dowbor (2. miejsce) oraz Krzysztofa Ibisza (3. miejsce). Na TeleKamerach zabrakło jednak Macieja Kurzajewskiego, a Kasia na czerwonym dywanie brylowała sama.

Katarzyna Cichopek była bardzo wzruszona otrzymaniem pierwszej w swojej życiu TeleKamery 2023! Dlaczego na imprezie zabrakło Macieja Kurzajewskiego?

Dziękuję w imieniu swoim, Maciej ma cztery na koncie i pewnie myślał, że to koniec. Jest fantastycznym gospodarzem, dziś też jest gospodarzem, na innym evencie. Mam nadzieję, że później będzie mógł do nas dołączyć - mówiła.

Cichopek ze sceny podziękowała kolegom z "Pytania na śniadanie":

Zobacz także

Dla mnie to niesamowite wyróżnienie, 23 lata pracy na planie, przed kamerą, mnóstwo wzlotów i upadków. Dla mnie to coś niesamowitego, a to wszystko dzięki państwa sympatii. [...] Chcieliśmy tą nagrodę dedykować kolegom i koleżankom z redakcji, dzięki nim tutaj stoimy - mówiła Kasia.