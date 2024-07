Robert Górski i Ewa Błachnio wcielili się podczas Telekamer 2016 w rolę dziennikarzy serwisu plotkarskiego. Podczas krótkich przerw komentowali to, co działo się na scenie Teatru Polskiego. Najpierw nieśmiało żartowali z Edyty Górniak, potem przeszli do nieco mocniejszych politycznych żartów...

- Żmijewski jest bez skazy! - żaliła się Ewa Błachnio. -W młodości na pewno coś podpisał, trzeba poszukać - odpowiedział Górski. - O! Jest pieszczochem władzy - odpowiedziała Błachnio. - Zobacz, dali 26 milionów na ojca Mateusza! - To na innego ojca, Tadeusza! 500 zł na dziecko i 26 mln na ojca, to się nazywa polityka prorodzinna - skomentował kabareciarz.

Kolejne aluzje były równie mocne.

A... Żeby dostać tak własny pogram w telewizji... - rozmarzyła się w pewnym momencie Błachnio. - To akurat proste, wystarczy wystąpić tylko na odpowiednim zdjęciu i w odpowiednim czasie - odpowiedział Górski.

Jeszcze ciekawiej zrobiło się, kiedy na scenie pojawił się Krzysztof Ziemiec, który wręczał nagrodę w kategorii Serial fabularno-dokumentalny. Dziennikarz zaczął nieśmiało:

Chciałoby się powiedzieć coś więcej, ale doświadczenie ostatnich dni pokazało, że lepiej powiedzieć o jedno słowo za mało niż o dwa za dużo - powiedział Ziemiec. Nagle można było usłyszeć z widowni: "Kłamca!" Ziemiec w tym momencie odpowiedział krótko. - Dlatego ograniczę się do oczytania komunikatu... - i wręczył nagrodę.

Przypomnijmy, Krzysztof Ziemiec w programie na żywo, powiedział, że dokumenty znalezione w domu generała Czesława Kiszczaka mające świadczyć o tym, że Lech Wałęsa współpracował z SB, są "autentyczne, co potwierdził grafolog". Informacja ta nie była prawdziwa.

Kabareciarze podłapali reakcję widowni na pojawienie się Ziemca na scenie i połączyli jego wpadkę... z problemem uchodźców!

Strach zaprosić dziś gwiazdę, nie wiadomo czy to gwiazda, czy uchodźca. Jeszcze o azyl poprosi, albo jakieś choróbsko przywlecze - zażartował Robert Górski. - Teraz z zagranicy to raczej gwizdy niż gwiazdy. Lepiej brać swoich, ma pan rację - odpowiedziała Ewa Błachnio. - No biorą! Jak to mówią, lepszy Ziemiec niż cudzoziemiec! - skończył Górski.

Co sądzicie o żartach pary komików Ewy Błachnio i Roberta Górskiego na Telekamerach? Przesadzili?

Krzysztof Ziemiec na Telekamerach 2016