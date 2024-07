Informowaliśmy niedawno, że w ostatnim filmie Paula Walkera "Hours" u jego boku pojawiła się polska aktorka i wokalistka, Natalia Safran. Film wchodzi właśnie do kin na w Stanach Zjednoczonych i ma szanse stać się dużym hitem. Przypomnijmy: Polska aktorka zagrała w ostatnim filmie z Paulem Walkerem!

Natalia Safran nagrała również singiel, który znalazł się na oficjalnym soundtracku do filmu zatytułowany "All I Feel is You". Wokalistka jeszczed przed śmiercią Walkera informowała na swoim Facebooku, że trwają prace nad teledyskiem, w którym aktor również miał się pojawić. Klip miał dziś swoją premierę na YouTube - do klimatycznej ballady powstał dość mroczny teledysk, w którym wykorzystano część scen Paula z "Hours". Klip kończy się prośbą o wsparcie fundacji prowadzonej przez aktora.

Poniżej teledysk Natalii Safran z udziałem tragicznie zmarłego gwiazdora. Jak oceniacie?

