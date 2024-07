W sobotę tragicznie zginął gwiazdor serii "Szybcy i Wściekli", Paul Walker. Odzew mediów i fanów na to wydarzenie jest niebywały - wielbiciele jego talentu zbierają się codziennie w miejscu wypadku, a jego ostatni wywiad bije rekordy popularności w sieci. Przypomnijmy: Wywiad z Paulem Walkerem dzień przed śmiercią. Powiedział w nim, że...

13 grudnia swoją premierę w Stanach Zjednoczonych mieć będzie ostatni film z udziałem Walkera, do którego zakończył zdjęcia. Producenci dramatu "Hours" zdecydowali się nie przesuwać premiery, a fani aktora już zapowiadają, że szturmem ruszą do kin.

Okazuje się, że w produkcji u boku Paula Walkera wystąpi polska aktorka! Natalia Safran, bo o niej mowa, wciela się w rolę Karen. Safran nagrała również singiel "All I Feel Is You", który jest oficjalnym utworem promującym film. Do piosenki powstał też teledysk, w którym zagrał Walker, a jego premiera ma zbiec się z wejściem produkcji do kin.

Natalia Safran oczywiście odniosła się do tragicznej śmierci Walkera na portalu społecznościowym, zamieszczając wzruszający wpis i ich wspólne zdjęcie wykonane na jednej z filmowych imprez w Los Angeles.

Nie mogę spać, jestem zła, to nie powinno być prawdą! Będzie go bardzo brakować... Jeden z najmilszych facetów jakich znałam, uprzejmy i bardzo hojny, niezwykle słodki i miał naprawdę wielkie serce! Zginął w trakcie akcji charytatywnej dla ofiar tajfunu, na miłość boską... - napisała Safran.

Tak Natalia Safran i Paul Walker bawili się razem kilka tygodni temu. Pójdziecie na "Hours" do kina?

