Quebonafide wie, jak zaskoczyć i w najmniej spodziewanym momencie i okazuje się, że ostatni koncert muzyka jednak dojdzie do skutku. Wygląda na to, że nie będzie to wydarzenie, jakiego wszyscy się spodziewają, a koncert jest zapowiadany jako "unikalne muzyczne wydarzenie na pograniczu kilku gatunków". Fani już zacierają ręce i odliczają do marca 2025 roku!

Ostatni koncert Quebonafide – spektakularny finał kariery rapera!

Quebonafide już w 2022 roku odbył swoją finałową trasę "Psycho Relations", ale była ona niedokończona. Potem artysta wydał utwór "Refren trochę jak Lana Del Rey" i zapowiedział, że to jego ostatni solowy numer. Fani byli niepocieszeni i cały czas czekali na ostatni, finałowy koncert. Tymczasem Quebonafide zaczął rozwijać swoją markę MISS TI, sprzedającą japońskie mochi i bubble tea, a także ma pracować nad ogromnym przedsięwzięciem, jakim jest musical o jego życiu. Tymczasem we wrześniu na platformie X nagle opublikował wpis, którym mocno zaskoczył swoich fanów i dał nadzieję na to, że finałowy koncert jednak się odbędzie:

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ostatni koncert jednak się odbędzie. DZIEŃ NIESŁOWNOŚCIĄ PODSZYTY. pisał Quebonafide we wrześniu na platformie X

Teraz jest już jasne, że Quebonafide dotrzymał słowa. 14 marca 2025 zagra ostatni koncert. Forma koncertu, zapowiedziana jako spektakl muzyczno-artystyczny, jest czymś, czego mało kto się spodziewał. Artysta znany jest z nieprzewidywalności i nietypowych pomysłów, jednak takie podejście do pożegnalnego wydarzenia wzbudziło szczególne zainteresowanie. Fani spodziewają się niesamowitego show, które na długo pozostanie w ich pamięci. 14 marca 2025 roku będzie dniem, w którym Quebonafide definitywnie zakończy karierę sceniczną. Jednak część fanów zastanawia się, czy nie jest to kolejny z przemyślanych ruchów artysty, znanego z tworzenia niespodzianek. Niektórzy spekulują, że może być to jedynie etap w karierze, który ma na celu wzbudzenie większego zainteresowania.

Będzie tłusto - zapowiada sam Quebonafide na grupie na Facebooku

To nie koniec niespodzianek ze strony Quebonafide! Okazuje się, że oficjalny kanał artysty w serwisie YouTube nieoczekiwanie zmienił nazwę z QueQuality na Północ/Południe. Dokładnie tak samo brzmi nazwa ostatniego koncertu Quebonafide, który na stronie Playlive jest zapowiadany jako wydarzenie online, które ma się odbyć 14 marca 2025 roku. Fani Quebo już zacierają ręce na ten koncert, ale są też przekonani, że artysta mocno ich zaskoczy.