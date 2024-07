Taylor Swift ma niedowagę? Zagraniczne media rozpisują się na temat wyglądy popularnej artystki. Wokalistka od zawsze mogła pochwalić się szczupłą sylwetką, co niemal zawsze podkreślała swoimi seksownymi ubraniami. Teraz jednak media postanowiły wziąć pod lupę jej figurę. I choć Taylor Swift nie raz zamieszczała na swoich kanałach social media zdjęcia z ciastem czy niezdrową żywnością to komentarze wokół jej niedowagi nie ustają. Wiele osób ma jednak teorię, że artystka się głodzi i nie jada regularnie posiłków. Na amerykańskich portalach pojawiła się nawet informacja, że idolka gwiazd według wskaźnika BMI powinna ważyć co najmniej 4 kilogramy więcej. A Wy co myślicie na ten temat?

Reklama

Zobacz: Opalona Taylor Swift odebrała nagrodę w ponurej sukni z tłoczonego aksamitu. Gwiazda dodała sobie lat? ​

Taylor Swift jest za chuda?

Zobacz także

East News

Według wskaźnika BMI Taylor Swift powinna ważyć 4 kilogramy więcej

Reklama