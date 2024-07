Wielkimi krokami zbliża się finał 13. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Dziś widzowie Polsatu zobaczyli ćwierćfinał show, z którego odpadła kolejna para. Tylko trzy awansowały do półfinału. Każda z nich wykonała po dwa tańce - pierwszy wybrany przez jurorów, drugi - przez widzów. W poniedziałkowym odcinku pojawili się również goście specjalni - Oskar Cyms oraz Sławomir.

"Taniec z Gwiazdami 13": Kto odpadł?

Pierwszą parą, która zaprezentowała się na parkiecie, byli Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. Zatańczyli foxtrota do utworu „Girls like you” Maroon 5. Na próbach wspierała ich Iwona Pavlović:

Jestem dumna z Waszego tańca, zrobiłaś to, co robiłyśmy, wyciszenie, stonowanie, uśmiech, ale delikatny - mówiła Iwona

Andrzej Piaseczny: 10

Iwona Pavlović: 10

Michał Malitowski: 9

Andrzej Grabowski: 10

Razem: 39

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar zaprezentowała jive’a do utworu „Daj mi znać” Oskara Cymsa, który zaśpiewał na żywo.

Mimo wielkiej sympatii, mam ochotę powiedzieć: "Ładnie Nowobilski, siadaj, trzy plus" - mówiła Iwona. Trochę to nie fair, gdybyś przeszedł dalej - ocenił Malitowski.

Andrzej Piaseczny: 8

Iwona Pavlović: 6

Michał Malitowski: 7

Andrzej Grabowski: 9

Razem: 30

Walca angielskiego do piosenki „You Make Me Feel Like A Natural Woman” Arethy Franklin zatańczyli Natalia Janoszek i Rafał Maserak.

Idziecie w ramę w ramę z Ilonką, brakowało trochę uwspólnienia, ale technicznie, bardzo dobrze - ocenił Malitowski.

Andrzej Piaseczny: 10

Iwona Pavlović: 9

Michał Malitowski: 8

Andrzej Grabowski: 9

Razem: 36

Jacek Jelonek i Michał Daniluczk zatańczyli cza czę!

Masz bardzo mało talentu, ale dużo pracy! Chodziło o to, żeby rozruszać Twoje biodra i chyba się udało - powiedział Malitowski Te biodra w porównaniu to co było wcześniej, tak buchały, że Malit, co Ty zrobiłeś? - zastanawiała się Pavlović.

Andrzej Piaseczny: 10

Iwona Pavlović: 8

Michał Malitowski: 9

Andrzej Grabowski: 9

Razem: 36

W drugiej rundzie Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński wykonali pasodbole, za które otrzymali 40 punktów!

Andrzej Piaseczny: 10

Iwona Pavlović: 10

Michał Malitowski: 10

Andrzej Grabowski: 10

Walca wiedeńskiego, w rytm piosenki Anny Jantar „Moje jedyne marzenie”, zatańczyli Wiesław Nowobilski i Janja Lesar!

Zatańczyłeś bardzo poprawnie, ładnie, moje marzenie, to żeby każdy Polak zatańczył tak jak Ty - mówiła Iwona.

Andrzej Piaseczny: 9

Iwona Pavlović: 8

Michał Malitowski: 8

Andrzej Grabowski: 10

Razem: 35

Salsę zaprezentowali Natalia Janoszek i Rafał Maserak.

Tańczysz pięknie i w sercu robi się ciepło patrząc na Ciebie - ocenił Grabowski.

Andrzej Piaseczny: 10

Iwona Pavlović: 10

Michał Malitowski: 10

Andrzej Grabowski: 10

Razem: 40

Jacek Jelonek i Michał Daniluczk zatańczyli charlestona:

Kolejny Wasz udany występ! Ale, mówi się, że nie ma cudów. Ale są - Michał jest cudowny jako trener, a Jacek jako uczeń. Nie umiejąc tańczyć tak tańczyć! Cudownie! - mówiła Iwona.

Andrzej Piaseczny: 10

Iwona Pavlović: 10

Michał Malitowski: 10

Andrzej Grabowski: 10

Razem: 40

Po zsumowaniu głosów jurorów i publiczności okazało się, że z show muszą pożegnać się... Natalia Janoszek i Rafał Maserak.

Bardzo się cieszę, że mogłam tu zatańczyć - mówiła wyraźnie wzruszona Natalia Janoszek. To bardzo utalentowana, skromna, pokorna, pracowita ,o wielkiem talencie, chylę czoła - mówił o Natalii Maserak.

Zaskoczeni?