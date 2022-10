"Taniec z Gwiazdami": Michał Malitowski przeprasza za dwuznaczne słowa wobec Natalii Janoszek

Monika Miller ostro oceniła jurorów "Tańca z Gwiazdami"! Była uczestniczka tanecznego show Polsatu w najnowszym wywiadzie zdradziła, o co ma żal do Pavlović, Grabowskiego i Malitowskiego. Monika Miller była jedną z uczestniczek najnowszej edycji "TzG". Niestety, jej przygoda z programem zakończyła się w ostatnim odcinku. Modelka i Jan Kliment odpadli tuż przed półfinałem. Teraz okazuje się, że Monika ma żal do jurorów! Monika Miller szczerze o jurorach z "Tańca z Gwiazdami" W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Monika Miller zatańczyła jive'a. Niestety, jej występ nie spodobał się jurorom, którzy skrytykowali modelkę. Wy raczej udawaliście zabawę, to nie był Twój najlepszy taniec. Zabrakło mi Twojej osobowości- mówiła Iwona Pavlović. W obronie Moniki stanął jedynie Andrzej Grabowski, który bardzo pozytywnie ocenił jej występ. Jak Ty pięknie od pierwszych odcinków programu się rozwijasz. Teraz o wiele lepiej tańczysz, ale i bardziej się otworzyłaś- mówił juror. Niestety, Monika Miller ostatecznie odpadła z programu, a dziś nie ukrywa, że ma żal do jurorów za ich oceny. Monika w rozmowie z portalem natemat.pl skomentowała zachowanie jury "Tańca z Gwiazdami". Nie mogę zrozumieć, dlaczego mój drugi jive im się nie spodobał. Przecież wykonałam go o wiele lepiej niż w pierwszym odcinku. To nie tylko moja opinia, ale też zdanie widzów, którzy dostrzegli postęp, jaki zrobiłam. Mam żal nie o to, że odpadłam, bo takie są zasady, ale o dziwne kryteria- powiedziała w rozmowie z natemat.pl. Po prostu jury ma różne humory w różne dni. Akurat trafiłam na ten gorszy- dodała modelka. Myślicie, że jurorzy odpowiedzą Monice Miller? ...