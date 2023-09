Dopiero co Maryla Rodowicz oczarowała publiczność występem podczas Polsat SuperHit Festiwal, a przed nią kolejne sceniczne wyzwania, między innymi koncert na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od wokalistki płyną jednak niepokojące wieści - odwołała występ na koncercie 2 czerwca, a także zmartwiła fanów stanem zdrowia. Co z kolejnymi koncertami Maryli Rodowicz? Maryla Rodowicz odwołała koncert. Nie wystąpi w Opolu? Fani polskiej muzyki z pewnością nie wyobrażają sobie żadnej imprezy czy koncertu bez piosenek Maryli Rodowicz. Choć królowa polskiej estrady ma już 77 lat, nadal pojawia się na największych muzycznych wydarzeniach w Polsce. Ostatnio Maryla Rodowicz wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwal , gdzie porwała fanów między innymi hitem "Małgośka", a już niedługo zaplanowany jest jej koncert na festiwalu w Opolu. Czy dojdzie on do skutku? Ostatni wpis Maryli Rodowicz wzbudza wątpliwości. Wygląda na to, że przełom maja i czerwca to dla Maryli Rodowicz intensywny zawodowo czas. W piątek, 2 czerwca, gwiazda miała wystąpić na studenckich Ursynaliach w Warszawie. W dniu koncertu, na kilka godzin przed wyjściem na scenę, odwołała jednak swój udział w imprezie, powołując się na względy zdrowotne. - Przepraszam fanów ,zatrułam się, wiecie, co stawia na nogi w takim wypadku? Cola - napisała na Facebooku Maryla Rodowicz. Zobacz także: Plejada gwiazd na festiwalu w Sopocie: Izabela Janachowska, Michał Szpak, Edward Miszczak z żoną ZDJĘCIA Oświadczenie w sprawie nieobecności Maryli Rodowicz na Ursynaliach w Warszawie wydali też organizatorzy imprezy, zapewniając, że fani artystki będą mogli zwrócić zakupione bilety. Nie ukoiło to jednak rozgoryczenia internautów, którzy ubolewali nad tym, że nie zobaczą swojej idolki na scenie! - Zdrowia Pani Marylo! - Co się dzieje? Zmęczenie...