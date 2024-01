Wersow i Friz pojawili się na premierze filmu "Piep*zyć Mickiewicza", w którym będzie można usłyszeć jedną z piosenek Weroniki Sowy z jej debiutanckiej płyty "Wersow Store". Tuż po jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie (która ma szansę na tytuł PARY ROKU 2023 w plebiscycie "Gwiazdy Party") została sfotografowana na parkingu podczas... małej przebiórki. Zobaczcie zdjęcia!

Wersow i Friz razem po premierze filmu - zdjęcia paparazzi

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski są coraz bardziej aktywni na salonach - niedawno zaliczyli medialny debiut jako para na premierze "Akademii Pana Kleksa", w poniedziałek zaś uczestniczyli na pokazie prasowym obrazu "Piep*zyć Mickiewicza". Wersow na czerwonym dywanie przykuwała wzrok przezroczystymi spodniami, do których dobrała wysokie szpilki. Jak wiadomo, obcasy nie są zbyt wygodne, dlatego tuż po, zanim wsiadła do auta i odjechała z Frizem do domu, zmieniła buty na... znacznie wygodniejsze.

Tej "przebiórce" towarzyszyli paparazzi! Zobaczcie fotki.