Euro 2024 dla naszego kraju zakończyło się szybciej niż mogliśmy się spodziewać. Mimo że do reprezentacji Polski dołączyli nowi zawodnicy, którzy mieli wspomóc drużynę to niestety ziścił się najgorszy scenariusz. Jednym z nowych piłkarzy był Nicola Zalewski, który teraz po intensywnych tygodniach postanowił zabrać swoją ukochaną na wakacje marzeń. Zobaczcie, w jakich luksusach wypoczywa sportowiec.

Reklama

Nicola Zalewski wypoczywa po Euro 2024

Mistrzostwa Euro to pewnością stresujący czas dla wszystkich piłkarzy, a tym bardziej dla tych, którzy do reprezentacji Polski dołączyli stosunkowo niedawno. Jednym z nich jest Nicola Zalewski, który tuż przed rozpoczęciem rozgrywek musiał zmierzyć się z zarzutami odnośnie swojej niewierności. Nieoczekiwanie influencer Kamil Szymczak dodał wpis pogrążający Zalewskiego. Co prawda, gwiazdor TVNu delikatnie wycofał się ze swoich oskarżeń, ale Nicola i jego partnerka Nicol nie odnieśli się do sytuacji. Co więcej, Nicol Luzardi pokazywała na InstaStory jak wspiera ukochanego podczas meczu.

Teraz, gdy Polska pożegnała się z EURO 2024 piłkarze mogli w końcu zregenerować swoje siły i wyjechać na upragnione wakacje. Nicola Zalewski postanowił zabrać swoją dziewczynę na Mykonos! Nicol co chwilę dzieli się z fanami nowymi kadrami tego pięknego miejsca. Zobaczcie!

1 z 4 Nicola Zalewski zabrał swoją ukochaną na luksusową wyspę Mykonos. Tylko spójrzcie na te widoki 2 z 4 Para wydaje się być ze sobą bardzo szczęśliwa. Zupełnie nie przejmują się aferą z udziałem piłkarza! 3 z 4 Czas na odbrobinę szaleństwa. Zakochani chętnie pokazują się razem na Instagramie 4 z 4 Podczas urlopu był czas na komantyczną kolację. Uroczo?

Reklama

Zobacz także: Kamil Szymczak wydał oświadczenie ws. afery wokół swojej dziewczyny i Nicoli Zalewskiego