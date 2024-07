Tuż po zakończeniu przygody z Euro 2024, wielu polskich piłkarzy zdecydowało się wyjechać na wakacje z partnerkami czy całymi rodzinami. Na rajski urlop zdecydował się także najlepszy polski napastnik, Robert Lewandowski. Razem z żoną piłkarz chętnie relacjonuje wakacyjny wypad, a teraz zakochani postanowili podzielić się zdjęciami z randki. Tylko spójrzcie na kreację Anny Lewandowskiej!

Anna Lewandowska zachwyciła swoją kreacją na randkę z Robertem Lewandowskim

Anna i Robert Lewandowscy regularnie odzywają się do swoich fanów na Instagramie. Zwłaszcza trenerka na bieżąco relacjonuje swoim odbiorcom, co u niej słychać. W ostatnich dniach to oczywiście kadry z rajskich wakacji opanowały Instagramy pary. Nie zabrakło też fotek, na których możemy podziwiać wspaniałe formy małżonków. Robert Lewandowski ostatnio zachwycił fanki swoim zdjęciem z treningu, a teraz wszyscy patrzą na jego żonę. Wszystko przez kreację, którą Anna Lewandowska wybrała na randkę z mężem.

Instagram/Robert Lewandowski

Trenerka zachwyciła czarną, asymetryczną mini sukienką z dekoltem typu halter i cienkich ramiączkach. Kreacja świetnie podkreśliła też idealną figurę Anny Lewandowskiej. Gdzie zatem można dostać taką piękną kreację? Jak się okazało, jest to model od Aleksandry Seweryniak. Aby mieć tę sukienkę w swojej szafie trzeba liczyć się z wydatkiem 1200 złotych.

Instagram/Anna Lewandowska

I jak Wam się podoba kreacja Anny Lewandowskiej, którą trenerka wybrała na randkę z mężem? Naszym zdaniem to rewelacyjna propozycja, idealna właśnie na takie wyjścia! Lubicie styl żony Roberta Lewandowskiego?

