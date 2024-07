Robert Lewandowski tuż po zakończeniu przygody z Euro 2024, wybrał się na rodzinny urlop. Nasi piłkarze mają teraz chwilę przerwy i większość z nich właśnie wykorzystuje ten czas na rajskie wakacje. Mąż Anny Lewandowskiej oczywiście nawet na urlopie nie zapomina o treningach i właśnie pochwalił się fotką z ćwiczeń. Na profilu Roberta Lewandowskiego zrobiło się gorąco, bo piłkarz zapozował do zdjęcia bez koszulki.

Reklama

Robert Lewandowski zachwycił fanów swoim nowym zdjęciem

Euro 2024 nie należało do udanych dla polskich piłkarzy. Niestety, przegraliśmy dwa pierwsze mecze w fazie grupowej Mistrzostw Europy w piłce nożnej i nasza przygoda z turniejem dobiegła końca. Mimo to polscy kibice wierzą, że pod opieką Michała Probierza nasza kadra jeszcze rozwinie skrzydła i dostarczy nam pięknych emocji.

Tymczasem jednak nadszedł czas na odpoczynek. Polscy piłkarze po Euro 2024 wypoczywają na rajskich wakacjach i również Robert Lewandowski wybrał się na rodzinny urlop. Najlepszy polski napastnik jednak nie tylko odpoczywa, ale oczywiście pamięta też o treningach. Właśnie pochwalił się fotką z ćwiczeń, do której zapozował bez koszulki. Sami spójrzcie!

Instagram/Robert Lewandowski

Internauci, a zwłaszcza fanki Roberta Lewandowskiego oczywiście od razu zwróciły uwagę na jego pięknie wyrzeźbioną sylwetkę. W komentarzach pod nową fotką piłkarza natychmiast pojawiło się mnóstwo słów zachwytu i komplementów.

Elegancko

Cudowny

Świetna forma Robercik

Robercik, ale klata - zachwycają się fani

Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER

Reklama

Co ciekawe, niedługo potem swoją formą pochwaliła się również żona piłkarza, Anna Lewandowska. Trenerka zapozowała do zdjęcia w bikini i również swoją fotką rozgrzała fanów do czerwoności!