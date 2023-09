Lada moment minie rok, od kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili, że są parą. Od tamtej pory paparazzi czujnie obserwują każdy krok pary - fotoreporterzy często czekają na zakochanych, gdy Ci opuszczają budynek TVP po zakończonym dyżurze w "Pytaniu na śniadanie". Tym razem jednak paparazzi uchwycili na zdjęciach samą Katarzynę Cichopek. Aktorka była w doskonałym nastroju, a od jej opalenizny po rajskich wakacjach w Egipcie, trudno było oderwać wzrok. Sami spójrzcie.

Katarzyna Cichopek przyłapana przez paparazzi po rajskich wakacjach z Maciejem Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chętnie chwalili się swoimi wakacjami w Egipcie. Para podczas swojego urlopu zdecydowała się na intensywne zwiedzanie i przeżyła mnóstwo przygód. Nie brakowało też romantycznych kadrów zakochanych, które zachwycały fanów. Jak jednak wiadomo, wszystko, co dobre, szybko się kończy i właśnie nadszedł czas na powrót do Polski i obowiązków zawodowych.

Para ostatnio prowadziła wydanie "Pytania na śniadanie", a po zakończonym dyżurze, paparazzi przyłapali Katarzynę Cichopek, gdy opuszczała studio TVP. Zobaczcie sami, jak wyglądała tego dnia gwiazda.

Oczywiście pierwsze, co rzuca się w oczy, to niesamowita opalenizna Katarzyny Cichopek. Widać, że słońce w Egipcie bardzo jej służyło. Gwiazda tego dnia zaprezentowała się w przepięknej, błękitnej sukience z motywem kwiatów i rękawkami do łokci. Do tego zestawu aktorka dobrała wygodne, białe obuwie oraz torbę marki LOEWE, która kosztuje ok. 2400 złotych. Nie zabrakło także dużych okularów przeciwsłonecznych oraz uroczych kolczyków z serduszkiem.

Co więcej, mimo zakończonego urlopu, uśmiech nie schodził z twarzy aktorki nawet na moment. Wygląda na to, że wakacje z ukochanym dały jej mnóstwo energii do dalszej pracy. Zobaczcie więcej nowych zdjęć Katarzyny Cichopek.