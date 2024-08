Od kilku tygodni plotkowano o tym, że nie tylko Kasia Cichopek przeszła do stacji Polsat, ale również jej partner - Maciej Kurzajewski. Podczas jesiennej ramówki Polsatu prezenter pojawił się w roli prowadzącego, co oczywiście potwierdziło przypuszczenia fanów. Na czerwonym dywanie pozował z nikim innym, jak z ukochaną - Kasią Cichopek.

Maciej Kurzajewski oficjalnie przeszedł do Polsatu

To już pewne! Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zostali trzecią parą prowadzących "Halo tu Polsat". Nowy poranny program będzie emitowany od piątku do niedzieli, a widzów będą witać trzy zmieniające się pary gospodarzy: Maciej Rock z Agnieszką Hyży, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek.

Wspaniale będzie towarzyszyć Państwu w weekendy! Aleee podkreślmy... Halo! tu Polsat to nie tylko prowadzący. To też cała ekipa fantastycznych ludzi.. - rozpoczął wypowiedź Kurzajewski.

Kurzajewski wzmocni również sekcję Polsat Sport. Jednak nie wiadomo, w jakiej dokładnie roli go zobaczymy. Do tej pory było wiadomo, że Kasia Cichopek od razu po transferze do Polsatu otrzymała rolę prowadzącej nowe show "Moja mama i Twój tata".

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zrobili naprawdę duże wrażenie podczas ramówki Polsatu. Trzeba przyznać, że wglądali rewelacyjnie. Spójrzcie tylko na zakochanych!

1 z 4 Artur Zawadzki EastNews Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek pozowali wtuleni w siebie podczas ramówki Polsatu 2 z 4 Artur Zawadzki/ EAstnews Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek Niemalże od razu po transferze z TVP do Polsatu Maciej i Katarzyna mogli liczyć na pewne posady w nowej stacji. 3 z 4 Artur Zawadzki EastNews Maciej Kurzajewski Już niedługo Macieja Kurzajewskiego zobaczymy w śniadaniówce Polsatu. Zapewne poradzi sobie doskonale! 4 z 4 VIPHOTO/EAstNews Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek Tyulko spójrzcie, jak oni wspaniale ze sobą wyglądają. To jeden z najbardziej uwielbianych duetów w show-biznesie

