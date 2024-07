Szokująca wiadomość o śmierci Anny Przybylskiej pojawiła się w 2014 roku. Aktorka zmarła krótko po operacji guza trzustki. Ta informacja wstrząsnęła światem show-biznesu, ale największą tragedię odczuwali najbliżsi aktorki. Mąż, Jarosław Bieniuk oraz trójka małych dzieci musiała odnaleźć się w trudnej rzeczywistości bez ukochanej mamy i żony u boku. Były piłkarz stanął na wysokości zadania i postarał się się o to, by jego dzieci dorastały w domu, w którym pamięć o Annie Przybylskiej nigdy nie zginie.

Reklama

Tak mieszka Jarosław Bieniuk z rodziną! W domu znajduje się mnóstwo pamiątek po Annie Przybylskiej

Jarosław Bieniuk nie należy do grupy gwiazd, które nadmiernie dzielą się swoją prywatnością. Mimo to na jego Instagramie znajdziemy wiele zdjęć z dziećmi oraz ukochaną Zuzanną Pactwą. Jarosław Bieniuk z przyjemnością dzieli się także z fanami zdjęciami sprzed lat. Były piłkarz nie ukrywa, że lubi wracać do wspomnień z Anną Przybylską w roli głównej. Spośród kilku kadrów zebranych z domu Jarosława Bieniuka, które pojawiły się na jego Instagramie, możemy dostrzec wiele zdjęć zmarłej aktorki. Wygląda na to, że były piłkarz zadbał o to, by pamięć o Annie Przybylskiej nie zanikła w jego domu.

Zobacz także: Wielki sukces Oliwii Bieniuk! Jarosław Bieniuk pęka z dumy

Jarosław Bieniuk mieszka razem z dziećmi na gdyńskim Orłowie. Z podwórka jego domu rozpościera się widok na Morze Bałtyckie. Aktor, który urodził się w Gdańsku i od dziecka ma styczność z morzem, musi uwielbiać obecny widok zza okna, ponieważ często pokazuje swoim fanom właśnie tę perspektywę.

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak grała koncert w dniu śmierci Anny Przybylskiej. Teraz napisała dla niej utwór!

Zobacz także

Poza pięknym widokiem z okna i ścianie pełnej zdjęć ukochanej, zmarłej żony, dom Jarosława Bieniuka wydaje się być zwyczajnym, urządzonym ze smakiem domem. Aktor pokazał kadr swojej jadalni, w której przeważają biele, a przestrzeń wypełniają kolorowe obrazy na ścianach, oraz dodatki.

Zobacz także: Katarzyna Bujakiewicz we wzruszającym wpisie o Annie Przybylskiej. "Z Anią życie było prostsze"

Podobnie łazienka w domu Jarosława Bieniuka urządzona jest z przewagą bieli, przełamaną drewnianymi elementami. Całość tworzy przytulny i elegancki klimat. W domu byłego piłkarza można spotkać także pewnego...słodkiego pupila. Podobają Wam się wnętrza Jarosława Bieniuka?

Reklama

Zobacz także: Oliwia Bieniuk zaskoczyła nowym wizerunkiem! Zielone włosy i bluzka w siateczkę to dopiero początek