Andrzej Piaseczny opublikował poruszający wpis w mediach społecznościowych i po raz pierwszy pokazał plakat filmu o Annie Przybylskiej. Oprócz aktorki na zdjęciu pojawiły się też jej dzieci. Pełne czułości zdjęcie porusza do głębi, a Andrzej Piaseczny dodaje:

Anna Przybylska odeszła dokładnie 5 października 2014 roku, a śmierć aktorki poruszyła cały kraj. Po latach od tych tragicznych wydarzeń, 7 października 2022 roku do kin trafi film o Annie Przybylskiej. Oficjalną piosenkę do filmu "Ania" skomponowała Sylwia Grzeszczak, która nie ukrywa, że o śmierci gwiazdy dowiedziała się podczas koncertu i zdecydowała się na "zapis muzycznych wspomnień" o Annie Przybylskiej.

Teraz Andrzej Piaseczny opublikował plakat filmu i nie kryje, że dla niego ta produkcja również wiąże się z ogromnymi emocjami:

Ankaaaaa?!

No i co ja Ci mam powiedzieć, czego byś już nie wiedziała? Może to, że wszyscy nosimy Cię w serduszkach? Ale przecież to też już wiesz. Ten film jest bardziej do Ciebie niż o Tobie. Dlatego…. Pamiętaj o nas tak samo jak my pamiętamy o Tobie. Do zobaczenia, tak? ❤️ #ania #anka #przybylska #film #premiera #zobacz #wserduszku