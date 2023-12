Jarosław Bieniuk na premierę "Akademii Pana Kleksa" zabrał Zuzannę Pactwę i dwóch starszych synów. Zobaczcie, jak prezentowali się na ściance i jak dziś wygląda dawno niewidziany Jaś, najmłodszy syn z małżeństwa sportowca z Anną Przybylską.

Jarosław Bieniuk z synami na "Akademii Pana Kleksa"

W ostatnim czasie to głównie Oliwia Bieniuk najczęściej bywa na ściankach. Jedyna córka Jarosława Bieniuka marzy o aktorstwie. Dostała się do wymarzonej szkoły i cieszy się, że może iść śladami ukochanej mamy, Anny Przybylskiej. Nie chce jednak bazować na jej nazwisku, a udowodnić wszystkim, że sama równie mocno zasłuży, by zaistnieć w show-biznesie. Na premierze "Akademii Pana Kleksa" nie pojawiła się jednak z ojcem. Jarosław Bieniuk na premierę zabrał partnerkę oraz synów Szymona i Jana.

Artur Zawadzki East News Artur Zawadzki East News

"Akademia Pana Kleksa" w odświeżonej wersji to idealna okazja ku temu, by wraz z dziećmi gwiazdy mogły wybrać się na medialną premierę. Jarosław Bieniuk z uśmiechem pozował u boku ukochanej i starszych synów. O ile Szymon Bieniuk pojawia się na medialnych eventach i jest aktywny w mediach społecznościowych, to jego młodszy brat Jaś na zdecydowanie jeszcze na to czas. Premiera nowej wersji Kleksa była jednak dobrą okazją, by zrobić wyjątek.

Artur Zawadzki East News Artur Zawadzki East News

Zuzanna Pactwa postawiła na czarną wieczorową kreację, która wyeksponowała jej sylwetkę, a Jarosław Bieniuk z synami postawili na klasykę. Czarne ganitury, białe koszule i muchy, który nadały całości wyrazu.

Artur Zawadzki East News Artur Zawadzki East News