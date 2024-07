Mama i mąż Anny Przybylskiej zabrali głos na premierze filmu "Ania". Krystyna Przybylska i Jarosław Bieniuk nie ukrywali wzruszenia podczas uroczystej premiery produkcji i w pięknych słowach wspominali ukochaną córkę i partnerkę. Jarosławowi Bieniukowi załamał się głos, kiedy zwracał się do publiczności... Sprawdźcie, co powiedział o Annie Przybylskiej.

Dokładnie w ósmą rocznicę śmierci Anny Przybylskiej odbyła się uroczysta premiera filmu o życiu i karierze aktorki. Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku, a jej śmierć wstrząsnęła wszystkimi. Piękna gwiazda przegrała walkę z rakiem trzustki i odeszła mając zaledwie 36 lat. Teraz, osiem lat po śmierci Anny Przybylskiej jej fani będą mogli zobaczyć wyjątkowy film, w którym nie brakuje wspomnień jej bliskich i kadrów z jej prywatnego życia.

Na premierze filmu "Ania" nie mogło zabraknąć m.in. Jarosława Bieniuka, którzy przed projekcją zwrócili się do publiczności.

Zobacz także: Najmłodszego syna Przybylskiej zabrakło na premierze filmu "Ania". Oliwia Bieniuk komentuje

Podczas premiery filmu "Ania" głos zabrała również mama Anny Przybylskiej. Krystyna Przybylska pięknymi słowami opowiadała o córce.

Zobacz także

Co mam w sercu? Mam wielką radość, wielkie wzruszenie, ale przede wszystkim to, że chciałabym żebyście państwo zobaczyli tą normalną Anię. Prawdziwą Anię, nie celebrytkę, nie- jak niektórzy mówią drugiego formatu aktorkę- to jest matka, siostra, córka i przyjaciółka. (...) oglądałam wersję roboczą, ale dzisiaj bardzo się wzruszam...- powiedziała wzruszona Krystyna Przybylska.