Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk nie mieli ślubu. Dlaczego? Siostra gwiazdy zdradziła prawdę

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk tworzyli szczęśliwą rodzinę, ale w 2013 r. aktorka usłyszała dramatyczną diagnozę - rak trzustki. Mimo leczenia i operacji usunięcia guza, aktorka zmarła 5 października 2014 roku, a w tym roku do kin trafi film "Ania", w którym widzowie zobaczą poruszające wspomnienie Anny Przybylskiej. Tymczasem bliscy gwiazdy "Złotopolskich" udzielili wywiadu dla magazynu "Viva!". Siostra Anny Przybylskiej szczerze opowiedziała o jej ślubnych planach. Planowała sformalizować związek z Jarosławem Bieniukiem?

Anna Przybylska, to o Jarosławie Bieniuku mówiła wprost, że jest mężczyzną jej życia, choć wcześniej była żoną tenisisty i biznesmena Dominika Zygry. Aktorka wielokrotnie w mediach właśnie o piłkarzu mówiła w mediach wprost "mój mąż", co wywoływało falę spekulacji na temat ich ślubu, który mieliby wziąć w sekrecie.

Siostra Anny Przybylskiej, pani Agnieszka, w rozmowie z "Vivą!" rozwiała wątpliwości na ten temat i zdradziła, co aktorka odpowiadała, kiedy padało pytanie o ślub:

Zresztą zawsze wiedziałam, że Jarek to ogromna miłość Ani. I czasami jak się zastanawialiśmy, dlaczego nie biorą ślubu. Ania mówiła: „Ja jednego męża już miałam, wiem, jak to smakuje, a my świetnie funkcjonujemy w wolnym związku”. Mówiła też, że może kiedyś, gdy już przestanie grać, to się pobiorą. Byli naprawdę świetną parą – mówi wprost w najnowszym wywiadzie dla magazynu „Viva!” siostra Anny Przybylskiej, Agnieszka.