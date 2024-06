2 z 6

Jarosław Bieniuk w wywiadzie z magazynem `Viva` tak podsumował ich relację: ,,Nie chcemy się ze sobą zestarzeć, chcemy być razem wiecznie młodzi. To taka cecha, która nas łączy i mam nadzieję, że się nam to uda``. Wygląda na to, że ten plan się udaje i oboje niezmiennie prezentują się doskonale.