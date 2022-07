Jarosław Bieniuk pokazał niepublikowane dotąd zdjęcie z Anną Przybylską. Fani nie kryją wzruszenia

W tym roku minie 8 lat odkąd Anny Przybylskiej nie ma wśród nas. Była piękna, inteligentna, niezwykle utalentowana, ale przede wszystkim była również wspaniałą partnerką i mamą trójki dzieci. Kiedy więc na Instagramie Jarosława Bieniuka pojawiło się niepublikowane nigdy dotąd jego zdjęcie ze zmarłą aktorką, fani nie mogli ukryć wzruszenia. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy do dziś nie mogą pogodzić się ze śmiercią Ani Przybylskiej...

Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcie z Anną Przybylską. Fani: "To był ideał kobiety"

Już w październiku w kinach pojawi się długo wyczekiwany film dokumentalny o Annie Przybylskiej. Ostatnio w sieci został zaprezentowany oficjalny plakat do filmu o Annie Przybylskiej, który wywołał wśród internautów ogromne emocje. Wielu fanów szczerze przyznaje, że choć chcą wybrać się do kina na tę produkcję, to jednak nie ukrywają, że z pewnością będzie to dla nich również bardzo emocjonalne doświadczenie. Do dziś bowiem trudno pogodzić się z tym, że Anna Przybylska odeszła w tak młodym wieku...

Kiedy zatem na Instagramie Jarosława Bieniuka pojawiło się niepublikowane dotąd zdjęcie z Anną Przybylską, fanom również trudno było powstrzymać wzruszenie. Jarosław Bieniuk podpisał fotografię tylko jednym słowem:

- „ANIA”❤️

W komentarzach pod nowym postem pojawiło się mnóstwo wpisów od internautów. Wszyscy szczerze przyznają, że bardzo brakuje im wspaniałej aktorki.

- Tak brakuje tej kobiety 😩😩😩❤️ - Ania to był ideał kobiety... Niewiele jest tak fantastycznych kobiet pod każdym względem, jak Ania. ❤❤❤ - Piękna, szalona, rodzinna, wspaniała, kochająca, cudowna Ania! ❤️ Na zawsze w moim sercu ❤️ - Wciąż nie mogę uwierzyć ze jej nie ma - Lata mijają a my wciąż ją kochamy, pamiętamy i ciągle tęsknimy.

East News/Tomasz Urbanek

Film "Ania" w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego wejdzie do kin w całej Polsce 7 października, dwa dni po 8. rocznicy śmierci aktorki. Kto z Was zamierza wybrać się na ten dokument?

East News, LUKASZ OSTALSKI/REPORTER

East News