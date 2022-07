Jarosław Bieniuk pokazał kadr sprzed lat. "Chyba wiem, kto robił to zdjęcie" piszą fani i wspominają o Annie Przybylskiej

Jarosław Bieniuk zdecydował się na odważny krok - postanowił sprzedać apartament w Gdyni, w którym mieszkał z Anną Przybylską , twierdzą media. Z pewnością jest to przełomowa decyzja zarówno dla byłego piłkarza, jak i jego dzieci. Dom jest pełen wspomnień i pamiątek rodzinnych, dlatego opuszczenie go musiało być przemyślaną decyzją! Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Bieniuk jest gotowy, aby zacząć kolejny rozdział życia. Jarosław Bieniuk sprzedaje apartament w Gdyni Były piłkarz dbał o to, by dom, w którym mieszkają jego dzieci, był przytulny i ciepły. Widać to doskonale na rodzinnych zdjęciach, które publikuje w mediach społecznościowych. Jednak od śmierci Anny Przybylskiej minęły już ponad cztery lata . Jarosław Bieniuk chce ruszyć do przodu i przeprowadzić się z dziećmi do nowego domu. Żadna kobieta nie czuła się w tym miejscu komfortowo. Przepełnione portretami gwiazdy mieszkanie uniemożliwia mu ułożenie sobie życia na nowo – wyznał znajomy piłkarza tygodnikowi "Na żywo”. Nie tylko Bieniuk marzy o nowym domu! Piłkarz postanowił sprzedać mieszkanie i kupić dom. Jeśli jednak nie będzie mógł znaleźć domu marzeń chce go wybudować. Jak czytamy w tygodniku, dzieci już teraz cieszą się na ten pomysł. Najbardziej spodobał się on synom Bieniuka, którzy już planują zabawy we własnym ogrodzie: Dzieci podchwyciły jego pomysł. Szymon i Jaś cieszą się, że będą mieli podwórko, na którym mogliby grać w piłkę Nowy dom ma być kolejnym, szczęśliwym rozdziałem w życiu całej rodziny. Trzymamy kciuki! Wyświetl ten post na Instagramie. ...