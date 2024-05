Jarosław Bieniuk dodał poruszający wpis na swój Instagram. Przekazał swoim fanom bardzo przykrą wiadomość. Internauci od razu ruszyli ze wsparciem.

Jarosław Bieniuk pogrążony w smutku

Jarosław Bieniuk nieczęsto publikuje coś w sieci. Na próżno szukać na jego Instagramie regularnych wzmianek na temat jego życia codziennego. Dużo bardziej aktywna w social mediach jest jego córka - Oliwia Bieniuk. Jednak teraz Jarosław Bieniuk postanowił zwrócić się do fanów, ponieważ w jego rodzinie nastały chwile smutku. Zobaczcie, co wydarzyło się w domu Bieniuka. To bardzo przykre...

Pawel Wodzynski/East News

Jarosław Bieniuk właśnie dodał na swój Instagram wpis, który poruszył wszystkich. Jak się okazało, mężczyzna musiał pożegnać swojego czworonożnego przyjaciela:

Żegnaj Przyjacielu, Będziemy tęsknić.Kochani…Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa. Jedyną wadą tych naszych kochanych psiaków jest to, że żyją tak krótko - czytamy.

W komentarzach fani od razu postanowili wyrazić swoje współczucie dla rodziny Bieniuka:

Tak mi przykro...

Trzymajcie się kochani. To przykre

Najgorsze uczucie ever. Przytulam - piszą internauci.

My również dołączamy się do tych słów wsparcia.

