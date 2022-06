Wielki sukces Oliwii Bieniuk! Jarosław Bieniuk pęka z dumy

Jarosław Bieniuk od czasu do czasu pokazuje wspólne zdjęcia z dziećmi. Fani Anny Przybylskiej zawsze doszukują się na nich podobieństwa dzieci do aktorki. Tak też było tym razem! Były piłkarz opublikował świąteczne zdjęcie z rodziną przy choince. Zobaczcie, co na to internauci... Zobacz: Ta słodka dziewczynka ze zdjęcia ma już 16 lat! Nie uwierzycie, kto jest sympatią Oliwii Bieniuk, córki Ani Przybylskiej! Na najnowszym zdjęciu opublikowanym przez Jarosława Bieniuka zobaczymy go siedzącego na kanapie obok córki i dwóch synów: Jana i Szymona. Jednak to Oliwia przyciągnęła całą uwagę! Internauci zauważyli, że nastolatka wygląda zachwycająco i wróżą jej wielką karierę. W końcu dziewczyna już od jakiegoś czasu wspominała, że chciałaby zostać modelką. Oczywiście nie zabrakło też komentarzy, w których fani zwracają uwagę na coraz większe podobieństwo Oliwii do jej mamy! Oliwka tu jak Ania !!! Oliwia jak mama. Piękna. Chłopaki przystojniaki Wesolych Swiat tata na medal a dzieciaki cudowne Nigdy nie widziałam piękniejszej nastolatki 😍 Myślicie, że Oliwia ma szansę na karierę modelki lub aktorki? Wyświetl ten post na Instagramie. Wesołych Świąt Kochani💫 🎄🎅🏻 Post udostępniony przez Jaroslaw Bieniuk (@jaretpalmer) Gru 24, 2018 o 9:28 PST Jarosław BIeniuk z dziećmi Oliwia Bieniuk z tatą