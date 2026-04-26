Wojciech Szczęsny dotrzymał słowa i nagrał obiecanego TikToka z Lamine Yamalem. Światowej sławy sportowiec obiecał na streamie Łatwoganga, że gdy jego zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters osiągnie 150 milionów złotych namówi Lamine Yamala na wspólne nagranie na rzecz chorych dzieci.

Dziewięć dni streamu Łatwoganga pobija rekord w sieci

Akcja Łatwoganga od początku miała tempo, którego w polskim internecie dawno nie było: dziewięć dni nieprzerwanej transmisji, rosnące emocje i kolejne momenty, które pchały widzów do wpłat. Zbiórka przekroczyła 175 mln zł, a stawka była jasna i bardzo konkretna: pomoc dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi. Choć początkowo stream miał zakończyć się w niedzielę 24 kwietnia br. o godz. 16, Łatwogang przedłużył akcję charytatywną.

W takiej atmosferze internetowe "zrobimy wszystko" przestaje brzmieć jak slogan, a zaczyna działać dosłownie. Do streamu dołączali ludzie z różnych światów: muzyki, sportu i sieci, m.in. Cezary Pazura, Borys Szyc, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Mata, Sanah, Dorota Szelągowska, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, bracia Golec, a także Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny z żoną Mariną, który obiecał na transmisji, że gdy kwota osiągnie 150 milionów złotych nagra TikToka z Lamine Yamalem do piosenki Bedoesa 2115 i Mai Mecan "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)"

Obietnica, która rozpaliła widzów. Wojciech Szczęsny i Lamine Yamal na wspólnym nagraniu

Iskra wyszła z porannej wizyty Maty na transmisji. W trakcie streamu doszło do połączenia na żywo z Wojciechem Szczęsnym, a rozmowa szybko przerodziła się w wyzwanie z konkretnym warunkiem. Bramkarz zapowiedział, że jeśli licznik dobije do 150 milionów złotych, spróbuje nagrać wspólnego tiktoka z Lamine Yamalem.

Do tego dochodził jeszcze jeden element, który świetnie spiął całą historię klamrą: pomysł zakładał użycie utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" Bedoesa 2115, Mai Mecan i Cancer Fighters. Ten numer był opisywany jako impuls do rozpoczęcia akcji i jej hymn, więc wybór nie był przypadkowy.

Gdy przed godziną 15 udało się przekroczyć granicę 150 milionów złotych w sieci zawrzało. Niedługo później a TikToku pojawiło się nagranie z udziałem Wojciecha Szczęsnego i Lamine Yamala, dokładnie tak, jak zapowiadano podczas rozmowy na żywo.

Obiecałem TikToka z Lamine Yamalem jak uzbieramy 150mln na fundację Fundacja_cancerFighters Wielkie uznanie dla Łatwogang dla nas Polaków- jesteśmy niesamowici - napisał na TikToku Wojciech Szczęsny.

Reakcja platformy była natychmiastowa. W niespełna dwie godziny od publikacji film osiągnął 3 mln wyświetleń i prawie 700 tys. polubień.

