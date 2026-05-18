Wieczór 17 maja 2026 na Camp Nou miał w sobie coś z finału filmu: FC Barcelona wygrała z Realem Betis 3:1, a Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał tam w barwach klubu, z którym żegna się po sezonie. Napastnik wyszedł w podstawowym składzie i z opaską kapitana, a gdy w końcówce schodził z boiska, trybuny nie zostawiły mu ani chwili ciszy. Później kamery pokazały już nie tylko sportowca, ale i rodzinę, która weszła na murawę w najbardziej intymnym momencie. Anna Lewandowska nie ukrywała wzruszenia i polały się łzy.

Stadion wstał, a on nie ukrywał emocji. Lewandowski pożegnał się z FB Barcelona

Zaledwie kilka dni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Lewandowski ogłosił, że żegna się z FC Barceloną, a w minioną niedzielę piłkarz po raz ostatni zagrał w barwach klubowych i pożegnał się z kibicami.

Od pierwszych minut było jasne, że to nie będzie zwykłe spotkanie ligowe. Hansi Flick zapowiadał wcześniej, że Lewandowski zasługuje na pożegnanie przez wszystkich kibiców, i dokładnie tak wyglądał ten wieczór: owacje, śpiewy z trybun i atmosfera, w której trudno zachować kamienną twarz. Lewandowski dotrwał na boisku do 85. minuty. Kiedy opuszczał murawę, był wyraźnie poruszony. Po ostatnim gwizdku nie uciekł do szatni. Został, by podziękować kibicom oraz drużynie i podkreślić, jak ważne były dla niego te cztery lata w Barcelonie.

Gdy na murawie pojawiła się Anna Lewandowska z córkami, napięcie puściło

Najbardziej przejmujące sceny zaczęły się chwilę później, już po oficjalnych podziękowaniach. Na murawę weszła Anna Lewandowska wraz z córkami Klarą i Laurą. Zamiast pozowanych kadrów i wyreżyserowanych gestów, kamery uchwyciły emocje, które przyszły naturalnie: uściski, chwilę zatrzymania i łzy, z którymi Anna nie próbowała walczyć.

To był ten rodzaj wzruszenia, który udziela się nawet osobom, które na co dzień oglądają piłkę na chłodno. Lewandowski wpadł w ramiona najbliższych, a stadion obserwował sytuację, w której sport schodzi na drugi plan. Wystarczyło to, że rodzina była obok i że widać było, jak wiele kosztuje ich wszystkich zamknięcie takiego rozdziału.

Po północy pojawił się kadr, który mówił wszystko

Kiedy emocje na stadionie opadły, temat nie zniknął z przestrzeni publicznej. Po północy Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Robertem i córkami zrobione już po meczu, na tle kibiców. Wyjątkowe zdjęcie z żoną opublikował również Robert Lewandowski, a fani od razu ruszyli z komentarzami.

Dziękujemy za wszystko, Robert

Jesteś legendą piszą fani.

Zobaczcie te zdjęcia i nagranie.

