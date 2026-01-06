Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. W 2026 roku obchodzą 10. rocznicę ślubu. W tym czasie para doczekała się dwójki dzieci: 7-letniego Liama i 1,5-rocznej Noelii. Pomimo napiętych grafików zawodowych, oboje podkreślają, że życie rodzinne ma dla nich najwyższy priorytet. Para chętnie publikuje w sieci wspólne zdjęcia i nagrania, a ostatnie może wielu zaskoczyć.

Wojciech Szczęsny wygadał się, którą aktorkę chciałby pocałować

Na TikToku pojawiło się nowe, humorystyczne wideo z udziałem Mariny i Wojtka Szczęsnych. Para zdecydowała się na zabawę w popularną grę "Kiss, Marry, Kill", w której należy przyporządkować znane osoby do jednej z kategorii: kogo chciałoby się pocałować, poślubić i... zabić. Marina zaprosiła męża do gry, która szybko przyciągnęła uwagę fanów swoją bezpośredniością i emocjonalnymi reakcjami.

Wojciech Szczęsny wskazał trzy celebrytki: chciałby pocałować Madison Beer i Sofi Vergarę, poślubić Margot Robbie, a zabić Taylor Swift. Te wybory, choć wydają się żartobliwe, wywołały wyraźną reakcję Mariny, która natychmiast odpowiedziała mężowi.

Reakcja Mariny to złoto

Marina, znana z poczucia humoru i dystansu do siebie, nie pozostała obojętna na wybory męża. Kiedy Wojtek z entuzjazmem wskazał swoje preferencje, Marina błyskawicznie i z ironią skomentowała jego wybór:

Nooo, ale i tak nic z tego nie będzie, więc zapomnij mordo

Jej reakcja była stanowcza, ale jednocześnie pełna żartu, co podkreśliło luźną atmosferę panującą w ich relacji.

Wideo błyskawicznie zdobyło popularność w sieci. Fani chwalili parę za szczerość, dystans i poczucie humoru, jednocześnie komentując odważne wybory Wojtka. Użytkownicy TikToka nie kryli zaskoczenia szczerością piłkarza i ripostą jego żony.

10 lat małżeństwa i dwójka dzieci. Rodzinna strona Szczęsnych

Małżeństwo Mariny i Wojtka Szczęsnych trwa już prawie dekadę. Para pobrała się w 2016 roku i od tego czasu stanowi wzór partnerskiej relacji dla wielu fanów. Ich rodzinna codzienność przeplata się z karierą zawodową – Marina kontynuuje działalność muzyczną, a Wojciech pozostaje aktywnym zawodnikiem piłkarskim.

Ich dzieci, 7-letni Liam i 1,5-roczna Noelia, regularnie pojawiają się na zdjęciach publikowanych przez rodziców w mediach społecznościowych. Ostatnio cała czwórka pozowała razem na okładce magazynu "Viva!", co spotkało się z entuzjastycznym odbiorem ze strony fanów.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Michał Wiśniewski przeprasza za sylwestra w TVP. Dłużej nie wytrzymał