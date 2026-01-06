Szczęsny wypalił nagle, którą aktorkę chciałby pocałować. Reakcja Mariny to złoto
Chociaż fani Wojtka Szczęsnego przywykli do jego dużego dystansu do siebie, nie spodziewali się czegoś podobnego. Piłkarz wyjawił na nagraniu, którą aktorkę... chciałby pocałować. Reakcja jego żony była natychmiastowa. Pójdzie mu w pięty?
Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. W 2026 roku obchodzą 10. rocznicę ślubu. W tym czasie para doczekała się dwójki dzieci: 7-letniego Liama i 1,5-rocznej Noelii. Pomimo napiętych grafików zawodowych, oboje podkreślają, że życie rodzinne ma dla nich najwyższy priorytet. Para chętnie publikuje w sieci wspólne zdjęcia i nagrania, a ostatnie może wielu zaskoczyć.
Wojciech Szczęsny wygadał się, którą aktorkę chciałby pocałować
Na TikToku pojawiło się nowe, humorystyczne wideo z udziałem Mariny i Wojtka Szczęsnych. Para zdecydowała się na zabawę w popularną grę "Kiss, Marry, Kill", w której należy przyporządkować znane osoby do jednej z kategorii: kogo chciałoby się pocałować, poślubić i... zabić. Marina zaprosiła męża do gry, która szybko przyciągnęła uwagę fanów swoją bezpośredniością i emocjonalnymi reakcjami.
Wojciech Szczęsny wskazał trzy celebrytki: chciałby pocałować Madison Beer i Sofi Vergarę, poślubić Margot Robbie, a zabić Taylor Swift. Te wybory, choć wydają się żartobliwe, wywołały wyraźną reakcję Mariny, która natychmiast odpowiedziała mężowi.
Reakcja Mariny to złoto
Marina, znana z poczucia humoru i dystansu do siebie, nie pozostała obojętna na wybory męża. Kiedy Wojtek z entuzjazmem wskazał swoje preferencje, Marina błyskawicznie i z ironią skomentowała jego wybór:
Nooo, ale i tak nic z tego nie będzie, więc zapomnij mordo
Jej reakcja była stanowcza, ale jednocześnie pełna żartu, co podkreśliło luźną atmosferę panującą w ich relacji.
Wideo błyskawicznie zdobyło popularność w sieci. Fani chwalili parę za szczerość, dystans i poczucie humoru, jednocześnie komentując odważne wybory Wojtka. Użytkownicy TikToka nie kryli zaskoczenia szczerością piłkarza i ripostą jego żony.
10 lat małżeństwa i dwójka dzieci. Rodzinna strona Szczęsnych
Małżeństwo Mariny i Wojtka Szczęsnych trwa już prawie dekadę. Para pobrała się w 2016 roku i od tego czasu stanowi wzór partnerskiej relacji dla wielu fanów. Ich rodzinna codzienność przeplata się z karierą zawodową – Marina kontynuuje działalność muzyczną, a Wojciech pozostaje aktywnym zawodnikiem piłkarskim.
Ich dzieci, 7-letni Liam i 1,5-roczna Noelia, regularnie pojawiają się na zdjęciach publikowanych przez rodziców w mediach społecznościowych. Ostatnio cała czwórka pozowała razem na okładce magazynu "Viva!", co spotkało się z entuzjastycznym odbiorem ze strony fanów.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: Michał Wiśniewski przeprasza za sylwestra w TVP. Dłużej nie wytrzymał