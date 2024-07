Koncerty, tłumy fanów, podróżowanie między Polską a Czechami... tak wyglądają marzenia milionów nastolatek na całym świecie, ale czy zawsze jest tak kolorowo jak moglibyśmy sobie to wyobrazić? Na pewno nie w okresie egzaminów maturalnych, które już za miesiąc.

Jedną z gwiazd podchodzących w tym roku do egzaminu dojrzałości jest Ewa Farna. Młoda gwiazda od kilku miesięcy powtarza w wywiadach, że matura spędza jej sen z powiek. Mimo ogromnej popularności, Farna nie może liczyć na żadną taryfę ulgową, ponieważ egzaminy maturalne dla wszystkich zdających są takie same, a to oznacza, że czas na naukę Ewa musi(ała) wygospodarować między trasą koncertową a wizytami w studio nagraniowym.

Na szczęście Farna mocno wierzy, że uda jej się zdać by dostać się na wymarzone studia. Chyba z takim podejściem oblanie egzaminów jest raczej nie możliwe. Zwłaszcza patrząc na zdjęcie biednej, zmęczonej nauką Ewy, które dodała w nocy na Facebooka.

AfterParty.pl trzyma kciuki za Ewę i wszystkich tegorocznych maturzystów.

