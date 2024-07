Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta! Dlatego zapytaliśmy gwiazdy, jakich świąt Bożego Narodzenia, na pewno nigdy nie zapomną! Okazuje się, że niektóre z nich mają dość niestandardowe wspomnienia! Na przykład do Karoliny Szostak przyszedł kiedyś pijany Święty Mikołaj!

Jak teraz dziennikarka spędza święta? Przyjeżdża na gotowe!

A jak koleżanka Karoliny ze stacji, Paulina Sykut-Jeżyna wspomina święta? Lubiła igrać z... ogniem na święta!

W tym roku na święta Paulina nie zamierza nic palić, choć też będzie emocjonująco, bo pierwszy raz ubierze choinkę w swoim nowym domu!

Za to Elżbieta Zapendowska wspomina, że często w Wigilię odsypiała, a potem na szybko przygotowywała święta bo:

Parę razy zdarzało się tak, że jeszcze 23 grudnia siedziałam w studiu nagraniowym do trzeciej w nocy,

przez co na przygotowanie wszystkiego na Wigilię miałam tylko jeden dzień. Święta w moim domu wyglądają dość tradycyjnie, choć inaczej wygląda sprawa z potrawami. Na wigilijną kolację robię zazwyczaj to co lubię i żadna tradycja mnie nie zmusi do tego, aby robić coś czego nie jadam. Najważniejsze, że wszystko robię sama, bo wiem, że jak przygotuję dania osobiście to będą najlepsze - mówi Party.pl jurorka Must Be The Music.