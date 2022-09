Sara James wygra "America's Got Talent"? Amerykańskie media oceniają jej szanse 

Fani „America’s Got Talent” opanowali media społecznościowe i piszą wprost, że to Sara James "zasługuje na zwycięstwo" w tej edycji. Podczas finałowego występu nastolatka otrzymała owacje na stojąco, a jej wykonanie piosenki "Running Up That Hill" znanej z serialu "Stranger Things" zachwyciło wszystkich. Internauci są pod wrażeniem głosu 14-latki i już teraz kibicują jej karierze, a na Instagramie piszą wprost: Rodzi się gwiazda Zagraniczni fani nie mają wątpliwości, że Sara James wygra „America’s Got Talent”! Sara James w „America’s Got Talent” już od samego początku zdobyła nie tylko sympatię widzów, ale i jury. W końcu sam Simon Cowell wcisnął "złoty przycisk" , a nastolatka od razu trafiła do odcinków "na żywo". W nocy z 13 na 14 września Sara James zaśpiewała w finale „America’s Got Talent”. Występ Sary James można obejrzeć na jej Instagramie i w serwisie YouTube, a w Polsce finałowy odcinek wyemituje Telewizja WP 18 września o 19:50. Zagraniczni fani jeszcze przed ostatecznymi wynikami piszą wprost, że to właśnie Sara James powinna zwyciężyć w „America’s Got Talent” i ma szansę w przyszłości zostać wielką gwiazdą. - Zwyciężczyni! - Zasługuje na zwycięstwo - 14 lat. Jakim niesamowitym darem jesteś dla świata! Dużo miłości z Maryland w USA! - Jest zwyciężczynią tego sezonu - czytamy w komentarzach. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez America's Got...