Wygrana w "America's Got Talent" to marzenie utalentowanych ludzi z całego świata. W tym roku w wyścigu po marzenia stanęła utalentowana nastolatka z Polski. Sara James walczy o awans do finału "America's Got Talent" a wygrana w show jest naprawdę zawrotna. Sara James może stać się milionerką a także... poczuć jak gwiazda światowego formatu. Oto, co gwarantuje wygrana w amerykańskim "Mam Talent". Zdecydowanie jest, o co walczyć.

Sara James walczy o finał w "America's Got Talent". Wartość wygranej zwala z nóg

Sara James zdobyła "złoty przycisk" w "America's Got Talent". Simon Cowell zdecydował, że 14-latka z Polski zasłużyła na bezpośredni awans do półfinałów show. Sara James o przygotowaniach do półfinału mówi skromnie: "Ogrom pracy, ale jestem szczęśliwa". Nastolatka już od kilku dni przebywa w Los Angeles, gdzie towarzyszy jej mama. Z radością relacjonuje, jak wyglądają ostatnie przygotowania do występów na żywo w amerykańskim "Mam Talent" i chwali się pierwszymi znajomościami zawartymi na planie show. Z radością spędza czas z Brianną Harper, która w półfinałach zaśpiewa wraz z wujkiem. Ojciec Sary James chwali córkę przed półfinałami "America's Got Talent". Sara James stara się jednak wypośrodkować stres oraz presję z radością i wdzięcznością za to, że może wziąć udział w tak olbrzymim projekcie. Wygrana w "America's Got Talent" może odmienić jej życie na zawsze. Wygrana pieniężna jest zawrotna a to nie jedyna nagroda, jaką może zgarnąć!

NIPI/BackGrid UK /East News

Zobacz także: "America's Got Talent": Sara James w półfinale. Gdzie oglądać? Wszystkie szczegóły

Zwycięzca "America's Got Talent" otrzymuje nagrodę miliona dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 4,7 miliona złotych. Zwycięzca amerykańskiego "Mam Talent" wygrywa również tzw. "headline show" w Las Vegas, co oznacza, że wystąpi na scenie w Las Vegas Strip, na której występują największe światowe gwiazdy takie jak Mariah Carey, Cher, Celine Dion czy Britney Spears.

Zobacz także: Amerykańskie "Mam Talent" z Sarą James w polskiej telewizji! Znamy szczegóły

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że Sara James otrzyma awans do finału "America's Got Talent". 14-latka z Polski zachwyciła również publiczność z całego świata, a nagranie z jej castingu bije rekordy popularności na kanale amerykańskiego "Mam Talent". Do tej pory "Lovely" w wykonaniu Sary James, na oficjalnym kanale Youtube AGT obejrzano aż 16 milionów razy.

YouTube America's Got Talent