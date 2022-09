Sara James wystąpiła z Black Eyed Peas w finale "America's Got Talent". WIDEO

Sara James w finale "America's Got Talent" miała okazję wystąpić z zespołem Black Eyed Peas. Ani na krok nie odstępowała talentem sławnych na całym świecie muzyków. Will.i.am, nawet nie krył zachwytu:

Ona jest supergwiazdą - powiedział wprost.

Sara James zdawała się nie móc uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Zobaczcie finałowy występ 14-latki z Polski w tuż przed ogłoszeniem wyników w finale "America's Got Talent".

"America's Got Talent": Sara James zaśpiewała z Black Eyed Peas

Znamy już wyniki głosowania "America's Got Talent". Widzowie zdecydowali, że Sara James nie dostała się do TOP 5. 17. sezon amerykańskiego 'Mam Talent" wygrał zespół Mayyas. Sara James jednak spełniła swój american dream a jej talent poznał cały świat. Przygodę w "America's Got Talent" rozpoczęła od złotego przycisku od Simona Cowella, za utwór "Lovely" Billie Eilish. Następnie porwała publiczność swoją interpretacją 'Rocket Mana" Eltona Johna oraz "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush, który za sprawą serialu "Stranger Things" przeżywa swoją długą młodość.

Sara James zachwyciła w finale "America's Got Talent" nie tylko solowym występem, ale miała również okazję zaśpiewać z gościem specjalnym. Podczas drugiego dnia finału "America's Got Talent" zaśpiewała wraz z zespołem Black Eyed Peas utwór "Let's Get It Started". Koniecznie zobaczcie jak poradziła sobie Sara James:

Zobacz także: Sara James w finale "America's Got Talent". Pokazała kulisy przygotowań

Will.i.am, lider zespołu Black Eyed Peas komplementował talent Sary James tuż po wspólnym występie. Tak zachęcał do głosowania na nastoletnią uczestniczkę:

Ona jest supergwiazdą. Widzimy wielu ludzi, spotykamy wiele talentów, a potem natykasz się na błyszczącą, jasną osobowość, która ma wszystko, żeby osiągnąć kolejny poziom. Ona to ma

Sara James była poruszona słowami lidera Black Eyed Peas i nie ukrywała, że wspólny występ był spełnieniem jej marzeń:

Jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że miałam okazję z nimi wystąpić. Kocham ich, są wspaniali

Rex Features/East News

Zobacz także: Mama Sary James pokazała kulisy "America's Got Talent". "Mamy to, Sarka w finale"

Internauci ciepło komentują całą przygodę Sary James z America's Got Talent":

- Na pewno ma obiecującą, świetlaną przyszłość jako piosenkarka. Ma niesamowitą prezencję sceniczną, dojrzałość artystyczną i anielski głos. Zasługuje na kontrakt płytowy

- To było niesamowite. Let’s Get It Started to świetny powrót do przeszłości, a Sara śpiewająca to z Black Eyed Peas jest fenomenalna!

Jednak jej występ z Black Eyed Peas nie wszystkim przypadł do gustu. Internauci uważają, że utwór nie pokazał pięknego głosu Sary James, a w pewnych momentach została przekrzyczana przez

- Wydaje mi się, że lepszym wyborem piosenki z tej grupy byłoby „gdzie jest miłość”, ta piosenka miałaby wpływ, a Sara mogłaby również pochwalić się zasięgiem głosu

- Czy ktoś powiedział tym trzem facetom, że dziewczyna też musi śpiewać? Prawdopodobnie nie...

- Ta kolaboracja była fatalnym pomysłem. Głos Sary słyszałem tylko na początku, w 1:31 i w 2:14.

- Czy to było ego BEP? Dlaczego nie dali piosenki, która dałaby Sarze realną szansę zaśpiewania? Wszyscy inni mieli czas, by zabłysnąć. Bardzo rozczarowany jestem tym parowaniem.

Instagram @sara_james_music