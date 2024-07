Moda zaczerpnięta wprost ze szkolnego podwórka, to jeden z najgorętszych trendów jesieni i zimy 2013/2014. Szkolna klasyka, czyli mundurek z białą koszulą, teraz w awangardowej wersji nabiera elegancji i dojrzałości dzięki modnej interpretacji łódzkiego projektanta Michała Szulca. W tym sezonie Szulc stawia na stonowane kolory skontrastowane z mocnym akcentem oranżu, męska koszula we wzór klasycznej, kobiecej pepitki, a jego sukienki w jodełkę i dziewczęce spódnice nawiązujące stylem do lat 50.

Kluczem do zinterpretowania kolekcji Michała Szulca, którą zaprezentował podczas 9. FashionPhilosophy Fashion Week Poland, jest emblemat „C”, nawiązujący do nazwy linii – Carbon. Pojawia się on jako element kojarzący się z amerykańskimi luzem i subtelnie nawiązujący do brytyjskiej elegancji. Pozostałe sylwetki to przede wszystkim: proste w formie, grzeczne sukienki i spódnice za kolano, kurtki czy płaszcze o długości 7/8, a całość dopełniona przez subtelne koszule w pepitkę czy „grzeczny” szalik wiązany na kokardę w kontrastujących barwach zieleni i granatu.

