Za nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wczoraj Polacy we wszystkich polskich miastach zbierali pieniądze do puszek dla potrzebujących - dzieci i seniorów, którzy byli największymi beneficjantami tegorocznej akcji. Według porannych informacji udało się już zebrać ponad 62 mln złotych! W tym roku finał akcji był pokazywany w stacji TVN, ponieważ TVP wycofało się z organizacji imprezy. To nie wszystko.

Reklama

Szefowa "Wiadomości" tłumaczy się z braku materiału o WOŚP w TVP

We wczorajszym wydaniu "Wiadomości" nie zobaczyliśmy żadnego materiału filmowego z ogólnopolskiej akcji, a na koniec wydania prowadzący Krzysztof Ziemiec jedynie wspomniał o tym, że prowadzona jest zbiórka WOŚP. Całą akcję opisał jedynie w trzech zdaniach, co oburzyło część społeczeństwa. Widzowie na Twitterze napisali wprost, że to "hańba". Teraz szefowa "Wiadomości" Marzena Paczuska postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Co napisała na Twitterze?

To nie jedyny dziś wpis szefowej "Wiadomości". Marzena Paczuska poinformowała też o wynikach oglądalności dokumentu "Pucz", którego tematem były ostatnie wydarzenia w Sejmie. Według danych TVP - dokument obejrzało więcej osób niż finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w TVN.

Internauci byli oburzeni jej słowami. Co pisali?

Szach mat psze Pani. A od wiadomości chcemy aby zrobiły reportaż o tym że miliony polaków się angażują w pomoc. mam prawo do informacji, to że pis zrobił z tego telewizję Partii to zbrodnia Z jednej strony miernota propagandowa i śmiech nad upadkiem warsztatu i poziomu TVP z drugiej wymierna pomoc dla dzieci.

Krzysztof Ziemiec w TVP o WOŚP:

Zobacz także

Przypominamy, że dotychczas w akcji WOŚP udało się zebrać ponad 62 mln złotych, a akcję wsparły też gwiazdy, które chętnie oddały na aukcję ciekawe przedmioty, kreacje czy jak Mateusz Gessler, Magda Gessler czy Robert Lewandowski - wspólną kolację.

ZOBACZ: Dzień z Tuskiem za 60 tys! Kolacja z Lewandowskim, pokaz YSL z Rubik. Zobacz najdroższe aukcje WOŚP!

Wczoraj odbył się finał WOŚP

East News

Reklama

Akcję wspierało mnóstwo gwiazd