Telewizja Polska ponownie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wystawiła liczne licytacje, które mają na celu pomóc zebrać pieniądze na dziecięcą onkologię i hematologię. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut nie kryje swojego zadowolenia z tego powodu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraca do TVP

Po kilkuletniej przerwie Telewizja Polska znów angażuje się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, proponując wyjątkowe aukcje i wydarzenia, które mają wesprzeć tegoroczny cel zbiórki – dziecięcą onkologię i hematologię. Wśród atrakcji wystawionych na licytacje przez TVP znalazły się: dzień na planie "Teleexpressu", zwiedzanie nowoczesnego studia TVP Info i "19:30", czy podwójny "Złoty Bilet" na 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Dodatkowo Telewizja Polska proponuje unikalne doświadczenia, takie jak wizyty na planie popularnych programów i seriali. Można wylicytować m.in.: rysunki kwiatów od gości programu "Kwiatki polskie", wejście na plan serialu "Rodzinka.pl", spotkanie z trenerami i finał programu "The Voice Kids", kulisy "Magazynu Ekspresu Reporterów" oraz kolację z reporterem programu "19:30" Witoldem Tabaką, który wręczy zwycięzcy zestaw gadżetów z ostatniej amerykańskiej kampanii wyborczej.

W akcję włączyły się także regionalne oddziały TVP. W ofercie znalazły się m.in.: udział w programie kulinarnym "Rączka gotuje" i gotowanie z Remigiuszem (TVP3 Katowice), czy możliwość poprowadzenia prognozy pogody w TVP3 Gdańsk.

Jestem szczęśliwy i dumny, że jako Telewizja Polska znowu wspieramy największą orkiestrę świata, ponownie pomagając najbardziej potrzebującym i jednocząc się z milionami dobrych ludzi w kraju i za granicą. Nasza działalność wypływa prosto z serca i wznosi się ponad wszelkie podziały – komentuje Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP.

Groźby w kierunku Jerzego Owsiaka

Na kilka dni przed 33. finałem WOŚP w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy zawierające poważne groźby wobec Jerzego Owsiaka, wobec których nie pozostał obojętny. W swoich wypowiedziach publikowanych w mediach społecznościowych Jerzy Owisak podkreślił, że za podsycanie nienawiści wobec jego osoby mogą odpowiadać niektóre media, a w szczególności wskazał Telewizję Republika. Owsiak zasugerował, że sposób, w jaki jest przedstawiany w materiałach publikowanych przez tę stację, może prowadzić do eskalacji agresji w jego kierunku. Na szczęście większość mediów jednak go wspiera, a teraz do tego grona będzie również zaliczać się TVP.

Cel 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera fundusze na rzecz dziecięcej onkologii i hematologii. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, zarówno widzowie, jak i uczestnicy licytacji mogą przyczynić się do poprawy warunków leczenia najmłodszych pacjentów. W tym roku m.in. Maciej Musiał wystawił sprzątanie domu na licytację, Michał Danilczuk indywidualną lekcję tańca, a Rafał Maserak "niezapomniany wspólny dzień". TVP, ponownie grając razem z WOŚP pokazuje, że w chwilach, gdy chodzi o pomoc potrzebującym, warto zjednoczyć siły i działać razem.

