Ostatnio dużo emocji w mediach wzbudzają Jakub i Paulina Rzeźniczkowie. Nie jest tajemnicą, że piłkarz ma za sobą trudne przeżycia, przez które spadła na niego fala hejtu. Izabela Janachowska postanowiła zaprosić małżeństwo do swojego programu, co nie spodobało się wielu internautom. Pod wywiadem padło wiele gorzkich słów, również w kierunku prowadzącej.

Reklama

Internauci nie wybaczą tego Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska zdobyła sympatie widzów dzięki programowi "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej", w którym pomaga parą spełnić marzenia o bajecznym weselu. To jednak nie wszystko, prezenterka prowadzi również kanał na YouTubie, do którego zaprasza znane pary, by opowiedziały o swoim ślubie. Ostatnio postanowiła zaprosić jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w naszym show-biznesie - Pauline i Jakuba Rzeźniczaków. Małżeństwo opowiedziało o swoich zaręczynach i ślubie w Miami. Internauci nie byli zachwyceni, że to właśnie oni gościli na kanapach u Janachowskiej i rozpętała się burza w komentarzach.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie screen YouTube Izabela Janachowska

Nie jest tajemnicą, że Jakub Rzeźniczak ma naprawdę ciekawą przeszłość, przez którą musiał zmierzyć się z naprawdę sporym hejtem. Wielu internautów wciąż nie może mu zapomnieć jego grzechów z dawnych lat i nie pozwalają mu na rozpoczęcia nowego życia. Gdy piłkarz razem z żoną pojawił się u Izabeli Janachowskiej internauci nie tylko skrytykowali małżeństwo, ale również i prowadzącą.

Pani Izabelo panią bardzo lubię wszystkie programy z pani udziałem, ale tego nie da się oglądać. Kobieta z klasą i stylem zaprasza kogoś takiego... (...) rozumiem, wszystko jest na sprzedaż, ale miejmy hamulce. Myślę, że na tym wywiadzie pani wizerunek więcej straci niż zyska

Jako matka, nie wyobrażam sobie przeprowadzenia wywiadu w takim tonie z człowiekiem, który wywalił ze swojego życia niewinne niczemu dziecko. Promowanie patoinfluncerów sprowadza ten kanał do tego same poziomu! — piszą internauci.

Izabela Janachowska YouTube/Izabela Janachowska

Wśród tych negatywny komentarze znalazły się również miłe słowa od internautów, którzy postanowili wesprzeć piłkarza i jego żonę ciepłym słowem. Kilka osób broniło również Janachowskiej.

Świetny wywiad! Życzę wszystkiego dobrego

Bardzo fajny wywiad Pani Izo, warto słuchać ludzi, którzy zmagają się z problemami w swoim życiu. Widać po nim, że to wszystko go bardzo wyciszyło, ale widać też spokój. Powodzenia — czytamy dalej w komentarzach.

A wy oglądaliście już wywiad Izabeli Janachowską z Pauliną i Jakubem Rzeźniczakiem?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Izabela Janachowska straci pracę w Polsacie? Niepokojące wieści