Szampon do włosów rozjaśnianych często zawiera fioletowe pigmenty, które niwelują niechciane żółte tony. Jasny kolor włosów blond podkreśli też zawarty w szamponach rumianek. W składzie szamponów nie powinno zabraknąć też składników o działaniu nawilżającym i regenerującym. Za kosmetyczne hity z naszego zestawienia zapłacicie od ok. 5 zł do ok. 60 zł.

Delia Cameleo Anti Yellow Effect to szampon do włosów rozjaśnianych, blond i siwych zawierający fioletowe pigmenty. Dzięki nim blond zachowuje platynowy, chłodny odcień bez żółtawych tonów. Obecne w nim składniki chronią również włosy przed działaniem promieniowania UV, które nie tylko wysusza pasma, ale też sprzyja utracie ładnego koloru.

Ten fioletowy szampon z Rossmanna zawiera nawilżającą glicerynę, która działa jak humektant – wnika w głąb struktury włosa i zatrzymuje w nim wilgoć. Z kolei kwas mlekowy nawilża pasma i działa na skórę głowy oczyszczająco i lekko złuszczająco. Wizażanki przyznały mu ocenę 4,2/5 i potwierdzają, że szampon Delia pięknie ochładza kolor. Jako wada wskazywany jest zapach kosmetyku, piszą też, że przy częstym stosowaniu może przesuszać włosy.

(…) Mam rozjaśniane włosy, farbowane na platynowy blond i przez ostatni czas nie mogłam się zebrać, żeby kupić jakikolwiek szampon, który zredukuje żółty odcień. Nie oczekiwałam w sumie żadnych większych efektów, ale koniec końców jestem mega zadowolona. Włosy wyglądają o niebo lepiej, kolor zrobił się zdecydowanie mniej żółty, ogólnie cudo! – silverhead.

Szampon rumiankowy Familijny to kosmetyk, który obecny jest na rynku od wielu lat. Jego najważniejszym składnikiem jest oczywiście ekstrakt z kwiatu rumianku, który działa rozjaśniająco i rozświetlająco, ale też łagodząco i przeciwzapalnie. Szampon dba o kolor włosów blond oraz koi wrażliwą skórę głowy. Zawiera też kompleks witamin A, E, B i F, które pielęgnują pasma.

Ten rumiankowy szampon do włosów rozjaśnianych zdobył wysoką ocenę 4,4/5, a aż 80 proc. Wizażanek stwierdza, że chętnie kupi go ponownie. W opiniach piszą, że bardzo dobrze oczyszcza włosy, pięknie pachnie i nadaje złociste refleksy. Jest tani i wydajny. Minusem jest dość słaba dostępność oraz fakt, że może plątać włosy, dlatego warto nałożyć po nim odżywkę.

Nie mam nic do zarzucenia temu szamponowi. Takiego delikatnego, a zarazem skutecznego kosmetyku na włosach nie miałam już dawno. Jest gęsty, dobrze się pieni, wiec nie trzeba go dużo nakładać. Bezproblemowo się zmywa, delikatnie, ale skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy. Przy nim nigdy nie wystąpiły żadne podrażnienia. Włosy nie były wysuszone ani nie wypadały we wzmożonym stopniu. Do tego przyjemny zapach – monika_przybylo.

L’Oreal Professionnel Blondifier Cool jest profesjonalnym szamponem do chłodnych odcieni blondu. Jest jednym z hitów Wizażanek – w bazie KWC ma 111 opinii, z których wyłania się bardzo wysoka ocena 4,6/5. Aż 85 proc. recenzentek stwierdza, że chętnie kupi go ponownie. Szampon nie należy do tanich, ale – biorąc pod uwagę opinie – wart jest swojej ceny.

Szampon do włosów rozjaśnianych L’Oreal zawiera fioletowe barwniki, które ochładzają kolor pasm i niwelują żółte tony. W jego składzie znajdziecie też olej kokosowy, który dba o nawilżenie i elastyczność włosów, oraz odżywczy ekstrakt z jagód acai, bogaty w witaminy, aminokwasy i minerały.

Wizażanki polubiły go za skuteczne ochładzanie koloru. Dobrze się pieni i jest bardzo wydajny. Wskazywaną wadą jest wysoka cena, choć – jak czytamy w opiniach – biorąc pod uwagę efekty i wydajność, zakup i tak jest opłacalny.

(…) Produkt pięknie ochładza żółte tony, ale co najważniejsze włosy nie są niebieskie jak w przypadku tańszych szamponów. Odpowiada mi w nim naprawdę wszystko. No może poza ceną, ale ja zawsze powtarzam, że za dobry produkt trzeba odpowiednio zapłacić. Szampon pięknie pachnie, super się pieni, jest gęsty. No i co ważne – nie plącze włosów. W przypadku mojego jasnego blondu to jest po prostu mój niezbędnik w łazience. (…) – pola0091.

Gliss Kur Fiber Therapy Bonding Shampoo jest szamponem, który ma przede wszystkim pielęgnować włosy farbowane i rozjaśniane. Zabiegi rozjaśniania i koloryzacji nie pozostają bez wpływu na ich kondycję, dlatego konieczne jest nawilżanie, regeneracja i wzmacnianie. Szampon Gliss Kur ma w bazie KWC 170 recenzji i wysoką notę 4,3/5.

Szampon Gliss Kur zawiera innowacyjną formułę Omegaplex, która regeneruje związania wewnątrz włókien włosów, co sprawia, że stają się mocniejsze, zdrowsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Skład szamponu tworzą też hydrolizowana keratyna, D-panthenol, olej jojoba i gliceryna. Wizażanki chwalą kosmetyk za to, że włosy są po nim miękkie, błyszczące, łatwiej się rozczesują. Niektóre recenzentki piszą, że szampon może obciążać pasma ze skłonnością do przetłuszczania.

Muszę się przyznać, że kupiłam go, myśląc, że to szampon dla włosów blond niwelujący żółte refleksy – nie doczytałam opakowania, a zasugerowałam się kolorem fioletowym opakowania ;) Brawo ja :) Jednak muszę stwierdzić, że dobrze, że się pomyliłam. Moje blond włosy odżyły – nawilżenie i błysk to jego główne działanie. Jest wydajny, w wygodnym opakowaniu i mega pięknie pachnie. Polecam dla zniszczonych wieczną stylizacją włosów – KlaudiaMJ30.

Regenerujący szampon do włosów marki Vianek przeznaczony jest do włosów blond, farbowanych i rozjaśnianych. Jest to delikatny szampon bez SLS/SLES, czyli detergentów, które zapewniają kosmetykom właściwości pieniące, ale równocześnie mogą podrażniać i wysuszać. Rolę składnika oczyszczającego pełni w jego przypadku łagodniejszy Cocamidopropyl Betaine.

Szampon do włosów rozjaśnianych Vianek ma krótki skład nie tylko bez SLS/SLES, ale też bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników i parafiny. Szampon zawiera za to glicerynę, D-panthenol, ekstrakt z kwiatów dziewanny, ekstrakt z korzenia rzewienia, olej z wiesiołka, hydrolizowane proteiny pszenicy, kwas mlekowy i olejek ze skórki cytryny.

Wizażanki oceniły go na 4/5 i piszą, że dobrze się pieni, oczyszcza, utrzymuje kolor na dłużej. Zaznaczają jednak, że może przesuszać, więc konieczne jest stosowanie odżywki.

(…) Skóra głowy po umyciu jest oczyszczona, nie swędzi. Włosy puszyste, odbite od nasady, a nie oklapnięte, co mi się zdarzało czasem przy naturalnych szamponach. I dla mnie najważniejsze – nie wypłukuje on szybko jasnego odcienia z moich rozjaśnianych włosów. Wcześniej wszystkie używane przeze mnie szampony wręcz zdzierały zimny kolor z moich platynowych włosów, a ten faktycznie go utrzymuje na trochę dłużej. (…) – KamaElza.

Włosy rozjaśniane wymagają szczególnie troskliwej pielęgnacji, ponieważ z uwagi na zabieg rozjaśniania są bardziej narażone na przesuszenie. Ich łuski ulegają rozchyleniu i jeśli nie zadbacie o to, żeby je domknąć, z wnętrza włosów będzie uciekać wilgoć. Pasma staną się z czasem matowe, łamliwe, szorstkie, podatne na rozdwajanie i plątanie.

W pielęgnacji oprócz dobrego szamponu do włosów rozjaśnianych nie powinno też zabraknąć masek i odżywek do włosów rozjaśnianych, które będą intensywnie nawilżać i regenerować pasma. Warto stosować również zakwaszające płukanki octowe lub odżywki octowe. Ocet pomoże domknąć łuski, w efekcie wygładzając włosy i dodając im blasku.

Na końcówki nakładajcie serum lub olejek, żeby zabezpieczyć je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Latem radzimy sięgać też po kosmetyki do włosów z filtrami UV, które ochronią przed przesuszeniem i utratą koloru.

Szampony do włosów rozjaśnianych zaliczyć można do kilku kategorii, co z pewnością zauważyłyście, przeglądając nasz ranking. Ich skład różni się więc w zależności od tego, jak konkretnie ma działać dany kosmetyk. Szampony do włosów rozjaśnianych dzielą się na:

fioletowe szampony – zawierające fioletowe pigmenty, które mają utrzymać pożądany odcień włosów, zapobiegają żółknięciu chłodnego blondu i usuwają „żółtko”, jeśli już się pojawiło;

szampony rumiankowe – to szampony, których głównych składnikiem jest ekstrakt z rumianku, znany z delikatnych właściwości rozjaśniających, mogą być stosowane nie tylko przy blond włosach farbowanych czy rozjaśnianych, ale też o naturalnym kolorze blond w celu podkreślenia go i dodania złocistych refleksów;

szampony regenerujące – przeznaczone do włosów rozjaśnianych i farbowanych, zawierające składniki odbudowujące strukturę pasm, nawilżające je, zwiększające odporność na uszkodzenia i działanie czynników zewnętrznych.

Szampony regenerujące i rumiankowe mogą być stosowane codziennie, choć – szczególnie w przypadku szamponów rumiankowych – może być konieczne dodatkowe nawilżanie przy pomocy odżywki czy maski.

Z rozwagą natomiast trzeba sięgać po szampony fioletowe, które mogą wysuszać pasma. Zapoznajcie się dokładnie z zaleceniami producenta, zwykle jednak nie stosuje się ich częściej niż 1-2 razy w tygodniu. Dotyczy to szczególnie tych fioletowych szamponów, w których nie ma dodatkowych składników pielęgnujących. Warto też mieć na uwadze, że szampon z fioletowym pigmentem może barwić dłonie czy ubrania, dlatego radzimy zakładać foliowe rękawiczki przed nałożeniem go na włosy.