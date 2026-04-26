Gwiazdy licznie pojawiają się na streamie Łatwoganga, by wesprzeć prowadzoną przez niego zbiórkę na rzecz dzieci chorujących na nowotwory. Wśród nich znalazła się także Blanka Lipińska, która - podobnie jak Maffashion, Edyta Pazura i Kasia Nosowska - zdecydowała się ogolić głowę na łyso na oczach widzów. Jak oceniacie ją w takiej odsłonie?

Blanka Lipińska ogoliła się na zero podczas transmisji na żywo

Stream Łatwoganga to rozbudowana akcja charytatywna, której celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci chorujących na nowotwory. Do projektu regularnie dołączają znane osoby – influencerzy i celebryci, którzy na żywo podejmują się różnych wyzwań, by zachęcić widzów do wsparcia finansowego.

Do grona znanych osób, które zdecydowały się na mocny, symboliczny gest podczas charytatywnego streamu Łatwoganga dołączyła Blanka Lipińska. Na oczach tysięcy widzów autorka "365 dni" ogoliła głowę na łyso, biorąc udział w jednym z wyzwań towarzyszących internetowej zbiórce prowadzonej na rzecz dzieci chorujących na nowotwory.

Nie jest mi ładnie. Wyglądam jak taki ludzik z AI, ale to nie ma żadnego znaczenia mówiła podczas streamingu.

Polskie celebrytki poświęcają włosy w szczytnym celu

Charytatywny stream Łatwoganga stał się jednym z najgłośniejszych internetowych wydarzeń ostatnich dni, a jego charakterystycznym elementem stało się symboliczne golenie głów przez znane osoby. W geście solidarności z dziećmi chorującymi na nowotwory na taki krok zdecydowały się między innymi Maffashion, streamerka Kasix oraz Edyta Pazura, a każda z nich zrobiła to na oczach tysięcy widzów, podczas transmisji na żywo.

Do tego grona dołączyła również Kasia Nosowska, która - podobnie jak pozostałe uczestniczki - ogoliła głowę w ramach akcji wspierającej zbiórkę. Każda z tych metamorfoz była wcześniej powiązana z osiągnięciem konkretnych progów finansowych, a całość miała jeden wspólny cel: wsparcie dzieci walczących z chorobą nowotworową i nagłośnienie ogromnej zbiórki prowadzonej przez Łatwoganga.

