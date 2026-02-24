Caroline Derpienski podzieliła się z fanami zdjęciem, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Gwiazda pożegnała się z blondem, który stanowił jak dotąd jeden z jej znaków rozpoznawczych i przefarbowała włosy na ciemny odcień brązu. Na pierwszy rzut oka trudno ją rozpoznać.

Caroline Derpienski podbija polski show-biznes

Caroline Derpienski zdobyła ogromną popularność jako influencerka, która nie kryje zamiłowania do luksusowego życia w Miami. W wywiadach chętnie opowiadała o codzienności u boku milionera, a w sieci często pokazuje drogie samochody, egzotyczne podróże i ekskluzywne prezenty, którymi lubi się chwalić przed swoimi fanami. Pełne przepychu życie celebrytki regularnie przyciąga uwagę mediów oraz internautów, którzy z ciekawością śledzą każdy jej krok.

Instagramowe konto Caroline obserwuje kilka milionów osób z Polski i zagranicy, a każdy nowy post wywołuje falę komentarzy i reakcji. Ostatnio na profilu celebrytki pojawiło się zdjęcie, które przykuło szczególną uwagę jej obserwatorów. Gwiazda pokazała się w zupełnie nowej odsłonie, prezentując nowy kolor włosów.

Caroline Derpienski przeszła metamorfozę

Caroline Derpienski od dawna słynie z zamiłowania do wizerunkowych eksperymentów, co widać zarówno na branżowych ściankach, jak i na jej profilach w mediach społecznościowych. Chętnie wybiera odważne stylizacje, wyrazisty makijaż i efektowne peruki, udowadniając, że lubi przyciągać uwagę nie tylko kontrowersyjnymi wypowiedziami, ale także niebanalnym stylem.

Do tej pory pozostawała jednak wierna jasnym odcieniom włosów i wielu osobom kojarzyła się z długimi, blond pasmami. Tym razem zdecydowała się jednak na wyraźną metamorfozę, znacząco skróciła włosy i postawiła na brązowy kolor, zaskakując fanów zupełnie nowym wydaniem.

Nowe włosy, nowe życie napisała pod kadrem.

Fani celebrytki nie mogli przejść obojętnie obok tak dużej zmiany. Błyskawicznie zasypali gwiazdę komplementami, a część z nich otwarcie przyznała, że z trudem ją rozpoznali. "Cudna"; "Przepięknie"; "Wow!" - czytamy pod zdjęciem.

