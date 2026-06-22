Aleksandra i Michał Żebrowscy znów zrobili to po swojemu. W sobotę, 17 lat po ślubie zawartym 20 czerwca 2009 roku, para zaznaczyła rocznicę w mediach społecznościowych wspólnym kadrem. Na zdjęciu, zrobionym na tle zachodzącego nad Warszawą słońca, pokazali stylizacje mocno inspirowane latami 80. i w kilka chwil uruchomili lawinę reakcji.

17. rocznica ślubu Michała i Aleksandry Żebrowskich

Aleksandrę i Michała Żebrowskich dzieli 15 lat różnicy wieku, a na ślub zdecydowali się po kilku miesiącach znajomości. Z czasem sami przyznawali, że ich relacja nie zawsze była prosta i w pewnym momencie otarła się nawet o rozwód, jednak kryzys udało się przezwyciężyć. Dziś ich codzienność to przede wszystkim rodzina. Żebrowscy mają czworo dzieci: Franciszka (ur. 2010), Henryka (ur. 2013), Feliksa (ur. 2020) i Łucję (ur. 2022). A gdy przychodzi czas na świętowanie, wybierają formę, która pasuje do nich najbardziej: z humorem, bez spiny i z wyraźnym sygnałem, że wspólny staż nie musi oznaczać przewidywalności.

Tym razem nie było poważnych póz ani wieczorowych kreacji. Aleksandra Żebrowska postawiła na intensywny, różowy strój sportowy, który natychmiast przywołuje skojarzenia z epoką kaset wideo i aerobiku. Michał Żebrowski dopełnił ten klimat neonowożółtymi szortami i blond fryzurą w stylu afro, a w kadrze pojawia się też bez koszulki. Efekt? Zestaw tak konsekwentny i odważny, że trudno przejść obok niego obojętnie. Właśnie na tym polega siła tej pary: potrafią świętować ważne daty bez nadęcia i bez udawania, że rocznica musi wyglądać zawsze tak samo. Pod radosnym zdjęciem z okazji świętowania kolejnej rocznicy ślubu, napisali krótko: "17.".

Internauci gratulują Żebrowskim

Pod postem szybko zrobiło się tłoczno. Internauci zwracali uwagę przede wszystkim na pomysł i konsekwencję w stylizacjach, nazywając Żebrowskich artystycznym duetem i podkreślając, że mają wyjątkowy dystans do siebie. Zofia Zborowska-Wrona napisała:

Gratulacje !!!! Mega żałujemy że nie mogliśmy być z Wami

Na zdjęcie zareagował również Maciej Musiał, zostawiając "zakochane emotikonki". Z kolei internauci pisali:

Patrząc na zdjęcie to 17. urodziny :-) Luv ya!

Najlepsi! Jesteście Państwo nadzieją na to, że jednak można się odnaleźć na zawsze i tego życzę z całego serca! Miłości, cierpliwości do dzieciarni, wielkich uniesień i cudownych drobiazgów. Następnych 17, 34 i ile się da!

I niech każdy dzień będzie jak dobra zabawa

Michał mistrz! Jak young Einstein

Powód do świętowania mieli również Rubikowie. Piotr i Agata obchodzili 18. rocznicę ślubu.

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