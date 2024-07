Brytyjska top modelka Cara Delevingne w ostrym, egzotycznym makijażu na lato 2014 wygląda bosko. Seksownie, tajemniczo i...nieprzewidywalnie. Inspiracją dla nowych palet cieni - Palette Couture, którymi stworzony został ten make-up - stała się twórczość samego Yves Saint Laurenta.

Kosmetyki do makijażu kształtem nawiązują do jego kultowej Kolekcji Mondrianowskiej z '65 roku, zaś każda z propozycji kolorystycznych ma swoje źródło w jednej z legendarnych kreacji, począwszy od czerni, szarości i bieli smokingu, poprzez akcenty etniczne, Saharienne, paryskie, aż po te związane z Majorelle, niezwykle ważnym dla projektanta ogrodem przylegającym do jego marokańskiej rezydencji.

Wyjątkowa formuła cieni umożliwia aplikację na sucho i na mokro, zaś każda z odsłon kolorystycznych zapewnia połączenie odcieni perłowych i matowych. Dzięki temu każda z prezentowanych 6 palet daje możliwość uzyskania setek kombinacji i efektów makijażowych, od subtelnych i naturalnych, aż po te niezwykle intensywne, wręcz neonowe.

Cena nowych palet cieni do oczu Yves Saint Laurent to ok. 250 złotych.